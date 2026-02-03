Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan’a Küresel Gündem Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan’ın önde gelen gazetelerinden Şarkul Avsat’a mülakat gerçekleştirdi. Mülakatta, bölgesel barış, güvenlik ve iş birliği vizyonunu paylaştı. Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ile birlikte İran, Gazze, Suriye, Sudan ve Somali gibi global başlıklarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Mülakat, Arapça ve İngilizce olarak yayımlandı.

TÜRKİYE-SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİLERİ

Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin güvenlik ve istikrar açısından nasıl değerlendirileceğine dair bir soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin tarihi bağlara ve güçlü devlet geleneklerine sahip dost ülkeler olduğunu ifade etti. Bu ilişkinin sadece ikili düzlemde kalmadığının altını çizen Erdoğan, dostluğun bölgesel huzur ve refah için stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı. Ziyaretin ana gündeminde, bölgesel meselelerde derinlemesine istişareler yapmayı ve ikili ilişkileri somut alanlarda ilerletmeyi hedeflediklerini belirtti.

İKİLİ İLİŞKİLERİN GÜCÜ

Ziyaretin iş dünyasını kapsayacak şekilde planlanmasının ekonomik iş birliğine yönelik bir irade gösterdiğini belirten Erdoğan, gündemde Filistin, Gazze’de kalıcı ateşkes ve Suriye gibi konuların yer aldığını söyledi. Ekonomik boyutta ise ticaret, yatırım ve ortak projelerin ele alınacağını ifade etti. Yeni iş birliği adımlarında somut projelere odaklandıklarını, enerji, turizm, ulaştırma ve lojistik alanlarında ciddi potansiyel gördüklerini ve savunma sanayisinde karşılıklı güvene dayalı bir iş birliği hedeflediklerini aktardı.

İRAN-ABD GERİLİMİ

ABD-İran çatışmasının önlenmesi konusunda Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan gibi bölgede etkili aktörlerle yürütülen istişarelerin önemine değinen Erdoğan, bu tür senaryoların bölgeye daha fazla acı ve trajedi getireceğini ifade etti. Türkiye’nin yeni bir savaşa sürüklenmeyi kesinlikle istemediğini belirten Erdoğan, geçmişteki çatışmaların izlerinin hala hafızalarda olduğunu vurguladı.

MÜDAHALE REDDİ

Sorunların diyalogla çözülmesi gerektiğine dikkat çeken Erdoğan, “İran’a karşı herhangi bir askerî müdahaleyi her platformda reddettiğimizi ifade ettik.” ifadesini kullandı. Ayrıca, İran’daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve yabancı müdahalelere olumlu bakmadıklarını açıkladı. Türkiye’nin arabuluculuk rolü üstlenmeye hazır olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, bu amaçla devam eden temaslarının da sürdüğünü vurguladı.

GAZZE’DE BARIŞ PLANI’NIN İKİNCİ AŞAMASI

Gazze barış planının ikinci aşamasıyla ilgili soruya yanıt veren Erdoğan, ateşkesin en büyük engellerden biri olduğunu belirtti. Sivillerin korunması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve zorla yerinden edilmelerin sona ermesinin öncelikler arasında olduğunu ifade etti. Yeniden imar çalışmalarının bir an önce başlaması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, sahada güven tesis edilmeden kalıcı barışın sağlanamayacağını dile getirdi.

SURİYE’DEKİ GELİŞMELER

Suriye hükümeti ile terör örgütü SDG/YPG arasındaki temaslara yönelik soruya cevaben Erdoğan, ortaya çıkan müspet gelişmelerin Suriye’de yeni bir siyasi ufuk açabileceğini belirtti. Suriye’nin toprak bütünlüğü ve ulusal birliğin güçlendirilmesi gerektiğini savunarak, Türkiye için Suriye’deki tehditlerin önemli bir ölçü olduğunu vurguladı.

SUDAN’DAKİ İÇ SAVAŞ

Sudan’daki savaşın sona ermesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Erdoğan, savaşın üç yılı aşan bir süre zarfında devam ettiğini belirtti. Sudan halkının ağır bedeller ödemek zorunda kaldığını ifade eden Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin barış için diplomatik çabalara destek verdiğini aktardı.

SOMALİLAND MESELESİ

Son olarak, İsrail’in Somaliland’ı tanıması ile ilgili bir soruya yanıt veren Erdoğan, bu kararın gayrimeşru olduğunu belirtti. Türkiye’nin Somali’nin toprak bütünlüğünü savunmaya devam edeceğini ve bölge ülkelerinin bu kararı reddeden açıklamalarını değerli bulduklarını ifade etti.