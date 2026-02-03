Trabzonspor Fethiyespor Karşısında Farklı Galip Geldi

trabzonspor-fethiyespor-karsisinda-farkli-galip-geldi

Ziraat Türkiye Kupası 3. haftasında Trabzonspor, Fethiyespor’u evinde ağırladı.

MÜCADELİ MAÇIN ÖZETİ

Papara Park’ta gerçekleşen karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda sahaya etkili bir performans koyan Trabzonspor, 69. dakikada Muçi, 77. dakikada Onuachu ve 79. dakikada Nwakaeme’nin kaydettiği gollerle maçı 3-0’lık skorla kazanmayı başardı. Bu sonuçla Trabzonspor, puanını 7’ye çıkartırken, Fethiyespor 1 puanda kaldı.

İLK 11’LER

Trabzonspor’un ilk 11’inde; Ahmet Doğan, Ozan, Okay, Nwaiwu, Lovik, Bouchouari, Mustafa, Muci, Nwakaeme, Augusto ve Umut yer aldı. Fethiyespor ise Arda, Raşit, Ramazan, Şahan, Berkay Can, Onur, Cihan, İrfan, Uğur, Melih ve Muhammet ile sahaya çıktı.

