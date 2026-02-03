Seyfülislam Kaddafi’nin Ölümü Resmen Açıklandı

Seyfülislam Kaddafi’nin Öldüğü Doğrulandı

Seyfülislam Kaddafi’nin danışmanı ve siyasi ekibinin lideri Abdullah Osman, Libya’nın resmi haber ajansında yer alan açıklamalarında Seyfülislam’ın yaşamını yitirdiğini aktardı. Osman, Libya’daki bir televizyon kanalı aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Dört silahlı adam, güvenlik kameralarını devre dışı bıraktıktan sonra Saif Kaddafi’nin evine baskın düzenleyerek onu öldürdü.” dedi.

ÖNCEKİ HABERLERDE ONAYLANDI

Seyfülislam Kaddafi’nin avukatı Halid ez-Zaidi, sosyal medya platformu üzerinden müvekkilinin ölümünü doğruladı. Açıklamasında Zaidi, “Bu trajik olayda taviz vermeyi, sessiz kalmayı ve geri adım atmayı reddettiği için ihanet odaklarına kurban giden Seyfülislam Kaddafi’nin şehadeti dolayısıyla tüm Libya halkına ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Adamları öldürerek davaları susturabileceklerini veya sesleri susturarak fikirleri öldürebileceklerini düşündülerse yanıldılar.” ifadelerini kullandı.

DAHA FAZLA AÇIKLAMA YAPILDI

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay, Seyfülislam Kaddafi’nin öldüğü yönünde çıkan haberleri yalanladı. Açıklamada, 444. Tugay’ın Zintan’da herhangi bir birliğinin bulunmadığı ifade edildi.