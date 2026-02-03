Seyfülislam Kaddafi’nin Ölümü Resmen Açıklandı

seyfulislam-kaddafi-nin-olumu-resmen-aciklandi

Seyfülislam Kaddafi’nin Öldüğü Doğrulandı

Seyfülislam Kaddafi’nin danışmanı ve siyasi ekibinin lideri Abdullah Osman, Libya’nın resmi haber ajansında yer alan açıklamalarında Seyfülislam’ın yaşamını yitirdiğini aktardı. Osman, Libya’daki bir televizyon kanalı aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Dört silahlı adam, güvenlik kameralarını devre dışı bıraktıktan sonra Saif Kaddafi’nin evine baskın düzenleyerek onu öldürdü.” dedi.

ÖNCEKİ HABERLERDE ONAYLANDI

Seyfülislam Kaddafi’nin avukatı Halid ez-Zaidi, sosyal medya platformu üzerinden müvekkilinin ölümünü doğruladı. Açıklamasında Zaidi, “Bu trajik olayda taviz vermeyi, sessiz kalmayı ve geri adım atmayı reddettiği için ihanet odaklarına kurban giden Seyfülislam Kaddafi’nin şehadeti dolayısıyla tüm Libya halkına ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Adamları öldürerek davaları susturabileceklerini veya sesleri susturarak fikirleri öldürebileceklerini düşündülerse yanıldılar.” ifadelerini kullandı.

DAHA FAZLA AÇIKLAMA YAPILDI

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay, Seyfülislam Kaddafi’nin öldüğü yönünde çıkan haberleri yalanladı. Açıklamada, 444. Tugay’ın Zintan’da herhangi bir birliğinin bulunmadığı ifade edildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Suriye Güçleri Kamışlı’ya Giriş Yaptı Entegrasyon Devam Ediyor

Suriye'de Şam yönetimi ile YPG arasında entegrasyon anlaşması doğrultusunda, İçişleri Bakanlığına ait güvenlik güçleri Haseke'nin Kamışlı ilçesine ulaştı.
Gündem

Milan Skriniar PFDK’ya Hakaretten Sevk Edildi

Milan Skriniar, Kocaelispor karşılaşmasındaki hakareti nedeniyle disiplin kuruluna gönderildi.
Gündem

Kante’den Al Ittihad’a Transfer Skandalı Tepkisi

Fenerbahçe'nin transferinde yaşanan yanlış bilgi skandalı sonrası N'Golo Kante, antrenmana katılmayarak yönetime tepkisini gösterdi ve "Bırakın gideyim!" dedi.
Gündem

Iğdır FK Antalyaspor’u Farklı Skorla Mağlup Etti

Antalyaspor, Türkiye Kupası'nda Iğdır FK'ya karşı genç futbolculardan oluşan bir kadroyla sahaya çıktı ve maç sonucunda ağır bir yenilgi aldı.
Gündem

ABD F-35 Savaş Uçağı İran İHA’sını Düşürdü

Amerika Birleşik Devletleri, Umman Denizi'nde bir Amerikan uçak gemisine yaklaşan İran insansız hava aracını etkisiz hale getirdi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.