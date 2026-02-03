Real Madrid Soyunma Odasında Gerilim Tırmanıyor

Real Madrid’in soyunma odasında gerilim artıyor. Kulüp içerisinde, teknik direktör Alvaro Arbeloa’nın yönetim tarzının bazı futbolcular arasında huzursuzluk yarattığı iddia ediliyor. Özellikle, süre ve görev dağılımında adalet anlayışının zayıfladığı, bazı oyuncuların sürekli ön planda tutulduğu yönündeki algı dikkat çekiyor. İçerdeki hava, Arbeloa’nın Kylian Mbappe, Vinicius Junior ve Jude Bellingham’ı mutlu etmeye odaklandığı, diğer oyuncuların ise göz ardı edildiği şeklinde şekilleniyor.

TEKNİK EKİP İLE İPLER KOPTU

Bu durumun merkezinde yer alan isimlerden biri milli oyuncu Arda Güler. Genç yetenek, gösterdiği özveri ve profesyonel yaklaşımına rağmen yeterli süreyi ve güveni bulamadığını düşünüyor. Habere göre, Arda’nın hangi performansı sergilemesi gerektiğine dair teknik ekibin tercihinin değişmediği düşüncesinde olduğu vurgulanıyor. Bu durumun, oyuncunun sabrını zorladığı ve teknik ekiple arasındaki bağı koparma noktasına yaklaşmasına neden olduğu ifade ediliyor.

BELLINGHAM’A KOŞULSUZ DESTEĞİ AKLI ALMIYOR

Özellikle Arda Güler, diğer oyuncular hata yaptığı durumda hemen kenara alınırken, Jude Bellingham’a neden bu kadar koşulsuz destek sunulduğunu anlamakta zorlanıyor. Soyunma odasında Arda Güler’in hissettiği hayal kırıklığını paylaşan başka isimlerin de olduğu bildiriliyor. Bazı yıldız isimlerin performanslarından bağımsız olarak sağlanan ayrıcalıklar, genç ve hırslı oyuncularda rahatsızlık yaratıyor. Kulüp içinde Arda Güler gibi örneklerin yalnız olmadığı ve bu dengenin düzeltilmemesi durumunda sorunun daha da büyüyebileceği konuşuluyor.