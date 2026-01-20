Bahçeli Terörist Faaliyetlerin Kökünü Kurutmalıyız

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ’DEN ÖNEMLİ MESAJLAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı konuşmada, “Değerli dava arkadaşlarım, saygı değer hanımefendiler, beyefendiler sizleri hürmetle selamlıyorum. Bugünkü toplantımızı takip eden tüm vatandaşlarımızı yüreğimle selamlıyor, şükran duygularımı paylaşıyorum.” diyerek sözlerine başladı. Ülke gündeminde önemli yer tutan iç ve dış gelişmeler ile terörizmin artan tehditlerine dikkat çeken Bahçeli, “Terörsüz Türkiye’ye karşı bozguncu tesirleri dikkatle ele aldık.” ifadesini kullandı. Terör ve hain emellere karşı duruşlarını net bir şekilde belirten Bahçeli, “Terörsüz Türkiye ucuz hesaplara kurban verilmeyecek kadar hayatidir.” dedi.

MHP DEĞİL, CUMHUR İTTİFAKI GÜCÜ

Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın ülkenin geleceği için temel bir yapı taşı olduğunu vurgulayarak, “Biz çıkarlarımızın değil ülkülerimizin peşindeyiz. İhanetin, hainlerin karşısındayız.” ifadelerini kullandı. Türk siyaseti bakımından tarihi mesajlar veren Bahçeli, “Bize göre siyaset bir meziyet mecburiyet, mensubiyet olmanın yanı sıra insana hizmetin hassasiyet ile göstermenin cümlesidir.” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

BÖLGEDEKİ GELİŞMELER VE MÜCADELE

Türk Silahlı Kuvvetleri destekli operasyonda, SDG/YPG’nin etkisinin büyük oranda kırıldığını belirten Bahçeli, “Halep’in yanı sıra Rakka ve Deyrizor esaret, baskı, dayatma ve işgalden kurtarılmıştır.” dedi. Bahçeli, bu gelişmelerin bölgesel ve ulusal düzeyde olumlu sonuçlar doğurduğunu ifade etti. Ayrıca, “Kürt kardeşlerimiz başka, YPG ise başkadır.” diyerek, YPG’nin terör örgütü olduğunu ve bu durumun Kürtleri temsil etmediğini dile getirdi.

TÜRKİYE’NİN GÜVENLİĞİ HER ZAMAN ÖN CELT DE

Suriye’de güvenliğin Türkiye için büyük öneme sahip olduğuna dikkat çeken Bahçeli, “Şam’ın güvenliği Ankara’nın güvenliğidir.” diyerek, Suriye’nin iç huzuru ve istikrarı için çalışmaların devam etmesi gerektiğine vurgu yaptı. Bahçeli, “Biz ne söylediysek onu yapar, ne yapmışsak onu anlatır ve sahipleniriz.” diyerek MHP’nin tutumunu net bir şekilde ortaya koydu.

GENÇLERİMİZİN GELECEĞİ İÇİN ENDİŞELER

Bahçeli, İstanbul’da 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın bir cinayet sonucu hayatını kaybetmesi üzerine, toplumdaki şiddet olaylarının arttığını belirterek, “Kaygı ve korkuları tırmandıran olaylar her gün birbirine eklemleniyor.” dedi. Gençlerin geleceği ve toplumsal ahlaka dair kaygılarını dile getiren Bahçeli, “Huzurumuz yutuluyor, sükûnetimiz yıpratılıyor.” şeklinde bir çağrıda bulundu.

TÜRKİYE OLMALIDIR

Bahçeli, uluslararası alanda Filistin konusuna değinerek, “Barışın başı Recep Tayyip Erdoğan olmalıdır.” ifadeleriyle, Türkiye’nin barış sürecindeki rolüne dikkat çekti.