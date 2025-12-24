Bahçeli Uçak Kazasını Düşündürücü Ve Üzücü Buldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesi üzerine bir değerlendirme yaptı. Uçak kazasında, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve Kara Kuvveleri Komutanı Korgeneral Alfitory Jribil’in de bulunduğu toplam 8 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin taziye mesajı yayımlayan Bahçeli, “Türkiye-Libya arasındaki samimi ve yakın diyalogların arttığı, karşılıklı hak ve çıkarların eşgüdüm halinde müdafaa edildiği bir dönemde meydana gelen uçak kazası hem düşündürücü hem de ziyadesiyle üzücüdür.” şeklinde konuştu. Bahçeli, “Libya’nın acısı Türkiye’nin de acısıdır.” vurgusuyla, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve “Bu münasebetle dost ve kardeş ülke Libya’ya taziyelerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum.” dedi.

BAHÇELİ’DEN TAZİYE MESAJI

Bahçeli’nin açıklamasının devamında, “Resmi bir ziyaret maksadıyla Türkiye’ye gelen, aralarında Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ile Kara Kuvveleri Komutanı Korgeneral Alfitory Jribil’in de yer aldığı beş kişiden oluşan Libya Heyeti’nin dönüş yolculuğu maalesef faciayla sonlanmıştır.” ifadelerine yer verildi. Uçağın, dün akşam saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Libya’nın başkenti Trablus’a gitmek üzere havalandığı ve Haymana civarında düştüğü belirtildi. Yapılan açıklamaya göre, Libya heyetinin yanı sıra 3 kişiden oluşan mürettebat da kazada yaşamını yitirdi. “Tarihi, siyasi, ekonomik ve köklü ilişkilerimiz olan Libya’nın acısı elbette Türkiye’nin de acısıdır.” diyerek taziyelerini yineleyen Bahçeli, olayın, iki ülke arasındaki dostluğu derinden etkilediğini ifade etti.

KAZA İLE İLGİLİ DETAYLAR

Ankara’ya resmi ziyaret gerçekleştiren Libya askeri heyetinin dönüş yolculuğu sırasında yaşanan kaza, Haymana ilçesindeki dağlık araziye gerçekleşti. Kazada, Libya Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı’nın da içinde bulunduğu 5’i asker 8 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 2 buçuk saatlik bir çalışmanın ardından, uçağın enkazına Haymana Kesikkavak Köyü’nün 2 kilometre güneyinde ulaşıldı. Kazanın ardından yapılan aramalarda uçağa ait ses kayıt cihazı ve kara kutunun bulunduğu ifade edildi. Enkazın 3 kilometrelik bir alana yayıldığı ve olayla ilgili incelemelerin devam ettiği duyuruldu.

