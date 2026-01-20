Bahçesaray’da Çığ Faciası Son Anda Önledi

Çığ OLAYI AİLEYİ TEYAKKUZDA BIRAKTI

Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesi’nde meydana gelen çığ olayı, bölgede endişe yarattı. Mehmet Aydemir, eşi ve 2 çocuğuyla birlikte araçla seyir halindeyken, çığın etkilediği güzergâhı saniyelerle geçerek büyük bir tehlikeyi atlattı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçtaki aile büyük bir korku deneyimi yaşadı.

ÇIĞ RİSKİ DEVAM EDİYOR

Yetkililer, bölgedeki çığ riskinin sürdüğüne vurgu yaparak sürücülere, zorunlu olmadıkça bu güzergahları kullanmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Mahalle sakinleri de son dönemde meydana gelen kar yağışları sebebiyle çığ tehlikesinin arttığını belirterek, gerekli önlemlerin artırılmasını talep etti.