Bahis Skandalında 34 Sanık İçin İddianame Hazırlandı

Türk futbolunu etkileyen bahis skandalında gözaltına alınan isimlerden biri Galatasaraylı Metehan Baltacı, diğeri ise Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş oldu. İki futbolcu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde 5 Aralık’ta gözaltına alınarak, 9 Aralık’ta mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI, HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Bugün gerçekleşen bir gelişme ile Baltacı ve Yandaş hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Metehan Baltacı’nın “bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ile “şike ve teşvik primi” suçlarından 4 yıldan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Mert Hakan Yandaş ve Fenerbahçe Kongre Üyesi olan Ersen Dikmen için de benzer suçlardan dolayı 4’er yıldan 13’er yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianameler, değerlendirilmek üzere İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi’ne iletildi.

AYRI AYRI DAVALAR AÇILDI

Ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Futbolda bahis-şike” olarak adlandırılan soruşturmalar çerçevesinde yakalanan ve tutuklanan şüpheliler hakkında iddianamelerin tamamlandığı bildirildi. Her zanlı için görevli mahkemede ayrı ayrı dava açıldığı aktarıldı. Açıklamada, “Türk futbolundaki şike iddiaları ve toplumun kanayan yarası olan yasa dışı bahis suçlarına karşı kararlı mücadele doğrultusundaki titiz çalışma, bundan sonraki operasyonlarla da devam edecektir.” ifadelerine yer verildi.

İDDİANAMEDE ŞÜPHELİLER

Hazırlanan iddianamede yer alan kişiler arasında hakemler Erkan Arslan, Nevzat Okat, Yakup Yapıcı, Ahmet Kıvanç Kader, Nurullah Bayram ve Baran Karaman’ın yanı sıra futbolcular Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Bartu Kaya, İzzet Furkan Malak, Metehan Baltacı, Yunus Emre Tekoğul, Faruk Can Genç, Kadir Kaan Yurdakul, Orkun Özdemir, Alassane Ndao, Abdurrahman Bayram, Bahattin Berke Demircan, Doğukan Çınar, Eyüpcan Temiz, Furkan Demir, Gökhan Payal, İbrahim Yılmaz, Mustafa Çeçenoğlu, Ergün Nazlı, Hamit Bayraktar, Hüseyin Aybars Tüfekci, İlke Tankul, Mert Aktaş, İsmail Karakaş, Tufan Kelleci ve Mert Hakan Yandaş yer alıyor. Ayrıca, Yandaş’ın kupon yaptırdığı iddia edilen Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen de “şüpheli” olarak listeye dahil edildi.