Ufuk Özkan Ameliyat Sonrası Evine Döndü

ufuk-ozkan-ameliyat-sonrasi-evine-dondu

ÜNLÜ OYUNCU UFUK ÖZKAN SAĞLIĞINA KAVUŞUYOR

Uzun süre donör arayışında bulunan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, başarılı bir karaciğer nakli operasyonu geçirdikten sonra sağlığına yeniden kavuşmaya başladı.

YAKINDA AYAKTA DA GÖRÜŞECEĞİZ

Ameliyat sonrası ilk değerlendirmelerini yapan Özkan, “Herkese çok teşekkür ederim. Gözümü açalı 5-6 saat oldu. Yaklaşık 8 saat süren bir cerrahi müdahale yapıldı. Çok kıymetli doktorlarım Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek inanılmaz bir şey başardılar. Başta eski Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya teşekkür ediyorum. Bu kadar çok sevildiğimi düşünmüyordum. Çok dua eden oldu. Dua eden herkese ve beni sevenlere çok teşekkür ediyorum. Sizin dualarınız benim muhafızlarım oldu. Yakında ayakta da görüşeceğiz” ifadelerine yer verdi.

EVİNE KAVUŞTU

Ameliyatının ardından bir süre hastanede dinlenen Ufuk Özkan, günler sonra evine dönme mutluluğunu yaşadı.

İŞTE SON HALİ

Ailesi ile birlikte çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Özkan, “Eve döndük. Çünkü en güzel hikaye aileyle yazılır” şeklinde açıklama yaptı. Sahtalığı ve neşesiyle görenleri sevindiren Özkan, takipçilerine sağlıklı halini gösterdi.

