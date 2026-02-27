Trabzonspor Fatih Karagümrük’ü 3-1 Mağlup Etti

trabzonspor-fatih-karagumruk-u-3-1-maglup-etti

Süper Lig’in 24. haftasında Trabzonspor, evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Papara Park Stadyumu’nda gerçekleştirilen karşılaşma, Trabzonspor’un 3-1’lik galibiyetiyle sonuçlandı. Trabzonspor’un gollerini 20. dakikada Paul Onuachu, 47 ve 50. dakikalarda Chibuike Nwaiwu kaydetti. Karagümrük’ün tek golü ise 28. dakikada Daniele Verde’den geldi.

TRABZONSPOR’UN KAFADAN GOL ZAferİ

Trabzonspor, Fatih Karagümrük karşısında elde ettiği gollerin tamamını kafa vuruşlarıyla buldu.

Nwaiwu’DAN TARİHE GEÇEN GÖSTERİ

Fatih Karagümrük filelerini 2 kez havalandıran Nwaiwu, Kasım 2014’ten bu yana bir Süper Lig maçında 2 gol atan ilk Trabzonspor stoperi olma başarısını gösterdi. Trabzonspor bu galibiyetle puanını 51’e yükseltirken, Fatih Karagümrük 13 puanda kaldı.

GÖZLER KAYSERİSPOR DEPLASMANINDA

Süper Lig’in gelecek haftasında Trabzonspor, Kayserispor’a konuk olacak. Fatih Karagümrük ise Gaziantep FK’nın deplasmanına gidecek.

