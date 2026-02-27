Başakşehir Konyaspor’u Rahat Geçti

Süper Lig’in 24. haftasında Başakşehir, Konyaspor’u kendi evinde ağırladı. Mücadeleyi 2-0’lık skorla kazanmayı başaran Başakşehir, gollerini 52 ve 61. dakikalarda Davie Selke ile buldu. Bu galibiyetle birlikte puanını 39’a yükselten Başakşehir, bir sonraki lig maçında Göztepe’yi konuk edecek. Konyaspor ise 23 puanda kaldı ve bir sonraki maçında Kasımpaşa’yı ağırlayacak.

MAÇIN DETAYLARI

Karşılaşmanın hakemliği Oğuzhan Aksu, Samet Çiçek ve Ogün Kamacı üstlendi. Başakşehir, sahaya Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Ba, Opoku, Operi, Umut Güneş, Kemen, Yusuf Sarı, Shomorodov, Fayzullayev ve Selke ile çıktı. Konyaspor ise Bahadır Han Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Arif Boşluk, Berkan Kutlu, Bjorlo, Deniz Türüç, Bardhi, Olaigbe ve Kramer kadrosuyla mücadele etti.

GALİBİYETİN GOLLENİ

Başakşehir’in gollerinin kaynağı olan Davie Selke, her iki golü de 52. ve 61. dakikada atarak takımına üç puanı getirdi. Karşılaşmada dikkat çeken anlar arasında, Başakşehir’den Opoku, Selke ve Kemen’in yanı sıra Konyaspor’dan Kramer’in sarı kart gördüğü dakikalar da yer alıyor. Konyaspor, bu sonuçla birlikte zorlu bir sürece girmiş durumda.