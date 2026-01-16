Bahis Soruşturmasında Eyüpspor’a Kayyum Atandı

Bahis soruşturmasında yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği, devam eden soruşturma çerçevesinde Eyüpspor Futbol Yatırımları A.Ş. dahil olmak üzere toplamda 9 şirkete kayyum atanması yönünde karar aldı.

KAYYUMLARA DEVREDİLECEK

Hakimlik kararı doğrultusunda, ilgili şirketlerin yönetimi geçici olarak atanacak kayyumlara devredilecek. Bu kararın, yürütülen soruşturmanın kapsamına göre alındığı ve sürecin denetim altında ilerleyeceği ifade ediliyor.

FAALİYETLER YASAL ÇERÇEVEDE DEVAM EDECEK

Eyüpspor yönetimi ve ilişkili şirketlerde kayyum atanmasının, mali ve idari denetimlerin sağlanması amacıyla gerçekleştirildiği vurgulanıyor. Alınan karar sonrasında kulüp ve bağlı şirketlerin faaliyetlerinin yasal çerçevede sürdürüleceği bekleniyor.

KAYYUM ATANANLARIN TAM LİSTESİ

Bahis soruşturması kapsamında Eyüpspor ile birlikte kayyum atanan şirketlerin listesi şu şekilde sıralanıyor: 1-) Eyüpspor 2-) Metal Filo Hizmetleri Otomotiv AŞ 3-) Metal Auto Motorlu Araçlar AŞ 4-) Bi Poliçe Sigorta Acenteliği LTD 5-) BM Grup Ticaret Gıda Otomotiv İnşaat LTD 6-) Easy Drive Filo AŞ 7-) Metal Oto Ticaret AŞ 😎 Metal Mimarlık AŞ 9-) Metal Havacılık AŞ.