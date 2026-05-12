Mercedes-Benz 144 Bin Aracı Ekran Sorunu İçin Geri Çağırıyor

LÜKS OTOBİL FİRMASINDAN KRİTİK UYARI

Önemli bir otomotiv markası, AMG tutkunlarını ilgilendiren bir uyarıda bulundu.

Mercedes-Benz, AMG GT, C-Serisi, E-Serisi, SL, CLE ve GLC gibi modeller dahil olmak üzere toplamda 144 bin aracı ekran kararma riski nedeniyle servislere geri çağıracak.

Geri çağırma listesinde, yüksek performans özelliklerine sahip C63 S E Performance versiyonları da yer almakta.

Söz konusu sorunun, sistemin beklenen yedek çalışma modunda gereğinden fazla yeniden başlatma gerçekleştirerek gösterge panelindeki bilgileri kısa süreliğine kaybetmesine yol açtığı bildiriliyor.

Bu arıza meydana gelmeden önce sürücüler herhangi bir uyarı mesajı almıyor.

YAZILIM GÜNCELLEMESİ YAPILDI; NHTSA DEVREYE GİRDİ

Marka, sorunu geçtiğimiz yılın Ağustos ayında yayımladığı kablosuz yazılım güncellemesiyle çözmeye başlamıştı. Bu güncellemenin, sistemin hassasiyetini azaltmayı hedeflemesi nedeniyle etkilenen araçların yaklaşık %62’si mevcut durumda bu güncellemeyi aldı.

Marka, benzer ekran sorunları yüzünden Kore’de daha önce bir güvenlik geri çağırma süreci başlatmıştı.

Ayrıca, NHTSA ile güncellemenin etkileri üzerine görüşmeler yapıldığı ifade edildi. NHTSA’nın diğer otomobil üreticilerinin “gösterge paneli” ile ilgili sorunlarda doğrudan güvenlik geri çağırma uyguladığını belirtmesinin ardından, Mercedes, resmi prosedürü uygulama kararı aldı.

ŞİKAYETLER ARTIYOR

Mercedes-Benz’in yaptığı açıklamada, ekran arızasıyla bağlantılı herhangi bir kaza ya da yaralanma durumunun bildirilmediği belirtildi.

Ancak, marka; çok sayıda garanti talebi, saha raporu ve servis raporunun varlığı nedeniyle güvenliği ön planda tutma kararı aldığını ifade etti.

