Bakan Çiftçi’den Okul Güvenliği Açıklamaları ve Soruşturma İzni

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ, OKUL GÜVENLİĞİNE DAİR AÇIKLAMALARDA BULUNDU

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya gelerek güncel konulara ilişkin bilgiler paylaştı. Toplantının yapıldığı yer ise Ankara Vilayetler Evi oldu.

OKUL GÜVENLİĞİ KAPSAMLI BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLİYOR

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırıları hakkında konuşan Bakan Çiftçi, bu menfur olayların ardından okul güvenliğini çok yönlü olarak gözden geçirdiklerini belirtti. Bu tür saldırıları yalnızca bir asayiş meselesi olarak değerlendirmediklerini vurguladı. Ayrıca, yerel yönetimler ve güvenlik birimleriyle işbirliği içerisinde detaylı önlemler alacaklarını ifade etti.

MÜFETTİŞ ÖNERİLERİNE GÖRE SORUŞTURMA İZİNLERİ VERİLDİ

Çiftçi, Ankara Büyükşehir Belediyesi özelinde Mansur Yavaş’ın görev süresini kapsayan 7 yıl boyunca müfettiş önerileri doğrultusunda 7 farklı konuda soruşturma izni verildiğini açıkladı. Bu durumun şeffaflık açısından büyük bir önem taşıdığını belirtti.

YENİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ KAPIDA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile birlikte gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında, 81 il valiliğine gönderilecek genelge kapsamında okulların çevresinin yeniden risk esaslı değerlendirileceği belirtildi. Çiftçi, okulların giriş-çıkış saatlerinde güvenlik önlemlerinin artırılacağını, çevresel risk alanlarının analizi ile birlikte devriye ve denetimlerin sıklaştırılacağını belirtti.

AYLIK OKUL GÜVENLİĞİ TOPLANTILARI

Daha önce yıl içinde yalnızca iki kez yapılan ‘Okul Güvenliği’ toplantılarının artık her ay düzenleneceği bilgisini veren Bakan Çiftçi, her okulda bir güvenlik kurulu oluşturulacağını ifade etti. Bu kurulda okul müdürü, rehber öğretmen, en yakın kolluk amiri ve sosyal hizmet uzmanı yer alacak.

RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA YAKIN İZLEME

Okul güvenliğinin yanı sıra sosyal ilişkiler üzerinden de bir destek süreci kurulacağı ifade edildi. Okul-aile-rehberlik-kamu kurumları arasında daha yakın bir izleme sürecinin oluşturulması planlanıyor. Çiftçi, “Devamsızlık yapan ve risk altında olduğu değerlendirilen çocuklar için destek süreci kurulacak” dedi.

İZLEME VE DESTEK SÜRECİ GÜÇLENDİRİLECEK

Bakan ayrıca, okul çevresinde bekçi ve geçici köy korucularının devreye alınabileceğine dair çalışmalar yapıldığını belirtti. Okul güvenliğinde, gece bekçileri ve güvenlik korucularının istihdam edilmesi için planlamaların devam ettiğini aktardı.

RUHSATSIZ SİLAH MÜCADELESİ SÜRECEK

Çiftçi, sosyal medya üzerinden şiddeti özendiren içeriklerle ilgili alınan önlemleri de gündeme getirdi. Ayrıca ruhsatlı silah sahibi ailelere yönelik bilgilendirme yapılacağını söyledi. “Ruhsatsız silahla mücadele de tavizsiz sürecek” ifadesinde bulundu.

DİJİTAL MECRALAR TAKİP ALTINDA

Dijital alandaki faaliyetleri de göz önünde bulundurduklarını söyleyen Çiftçi, birçok sosyal medya hesabının incelemeye alındığını ifade etti. “Sanal devriye faaliyetleri kapsamında 210 bin 234 hesap tespit edildi” bilgisi verdi. Ayrıca, suç övücü içeriklerle ilgili gerekli işlemlerin sürdüğünü aktardı.

GÜLİSTAN DOKU DOSYASINA ÖZEL VURGU

Çiftçi, Tunceli’de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin de önemli açıklamalar yaptı. Bu konudaki tüm iddiaların titizlikle inceleneceğini ve hiçbir sürecin göz ardı edilmeyeceğini belirtti.

HAKLARIN KORUNMASINDA KARARLILIK VURGUSU

Bakan Çiftçi son olarak, “Hiçbir ihmal görmezden gelinmez, hiçbir süreç karanlıkta kalmaz” mesajını verdi. Gülistan Doku dosyası üzerinde etkili bir soruşturmanın yürütüldüğünü de vurguladı.