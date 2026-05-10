Bakan Çiftçi: Sokak Köpekleri Ekim Ayında Toplanacak

Bakan Çiftçi, sokakta yaşayan hayvanların durumunu gündeme getirdi

Halk TV’nin aktardığına göre, Bakan Çiftçi, katıldığı bir televizyon programında sokakta yaşayan hayvanlara yönelik sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Türkiye genelinde hayvanların büyük çoğunluğunun toplandığını aktaran Çiftçi, kalan hayvanların eylül ve ekim ayları sonuna kadar barınaklara veya doğal yaşam alanlarına yerleştirilmesinin planlandığını belirtti.

“Toplama oranı düşük dokuz ilin valisiyle görüştüm”

Toplama oranlarının bazı illerde beklenenden düşük seviyelerde kaldığını ifade eden Çiftçi, bu hafta oranı yüzde 60’ın altında kalan dokuz ilin valisi ile bir araya geldiğini ve çalışmaların hızlandırılmasını istediğini kaydetti.

“Sokaklar güvenli hale getirilmeli”

Sokakların güvenli hale getirilmesinin ana hedeflerinden biri olduğunun altını çizen Çiftçi, belediyelere barınakların tamamlanması konusundaki çağrısını yineledi. Sahipsiz hayvanların barınaklarda tedavi, kısırlaştırma ve beslenme süreçlerinden geçirileceğini söyleyen Bakan Çiftçi, hayvan saldırıları nedeniyle yaşanan sorunların giderilmesinin amaçlandığını ifade etti.

“Hayvanların yeri barınaklar”

Bakan Çiftçi, açıklamasında, “Sahipsiz hayvanların yeri meydanlar değil, barınaklardır. Orada tedavileri, kısırlaştırma işlemleri ve beslenmeleri yapılacak. Bu durum hayvanlar açısından da iyi” dedi.