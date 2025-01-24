Bakan Ersoy Cnn Türk’te Konuştu

ERSOY’UN AÇIKLAMALARI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bolu’da meydana gelen otel yangınına ilişkin CNN Türk’te Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın sorularını yanıtlıyor. Türkiye, Bolu’da gerçekleşen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği bu trajik olayın yasını tutuyor. İhmallerin nasıl bir felakete yol açtığı ve gelecekte benzer olayların yaşanmaması için alınacak tedbirler üzerine merak edilen sorular var. Ahmet Hakan, Tarafsız Bölge programında bu konuları gündeme getirirken, Bakan Ersoy ilk kez CNN TÜRK’te detayları paylaşıyor.

DEVLETİN YARALILARA YARDIMI

Bakan Ersoy, faciada hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, yaralı vatandaşlara acil şifalar temennisinde bulunuyor. Sabah saatlerinde İçişleri Bakanı ile beraber olay yerine gittiklerini ve incelemelerde bulunduklarını belirtiyor. Durumun ilerleyen saatlerde netleşmeye başladığını ifade eden Ersoy, basın toplantısının ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın açıklamalarına katılarak kendi açıklamalarını da yapma ihtiyacı hissettiğini dile getiriyor. “Benim de iki küçük evladım var, bu süreçte insanlar hayatlarını kaybetti. Ailelerinin tamamı bu acıyı yaşadı” diyor ve olayın ciddiyetine dikkat çekiyor.

TURİZM MERKEZLERİNDEKİ YETKİLER

Yangının ardından, “Kartalkaya’da turizm merkezlerinde yetki kimde?” sorusu öne çıkıyor. Ersoy, bu konuda iki yetkilinin bulunduğunu, birinin imar yetkisi ve diğerinin de otellerin belgelendirme süreci olduğunu ifade ediyor. Önceden, 2021 yılı öncesinde belediye belgeli otellerin mevcut olduğunu, ancak bu durumun 2021’den sonra değiştiğini belirtiyor. Ersoy, “Turizm çok büyüyor, sadece belediye belgesi yeterli olmamalı, bakanlıktan da turizm yetkisi alınmalı” şeklinde görüş belirtiyor.

GÜVENİLİR TURİZM BELGESİ

Ayrıca, “Güvenilir Turizm belgesi” hakkında da bilgi veriyor. COVID döneminde geliştirdikleri bir sertifikasyon sürecini işaret eden Bakan Ersoy, bu belgenin sağlık ve hijyen konularında olduğunu, yangın güvenliği ile bir bağlantısının bulunmadığını vurguluyor.