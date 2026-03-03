Galatasaray Alanyaspor Maçında 8 Futbolcu Dinlendirilecek

Galatasaray ile Alanyaspor, bu akşam 20.30’da Alanya Oba Stadı’nda bir kez daha karşı karşıya gelecek. İki ekip, geçtiğimiz maçın ardından tekrar mücadele edecek.

KADRODA YER ALMAYAN İSİMLER

Galatasaray, kadrosunda sekiz futbolcuyu dinlendirmek amacıyla İstanbul’da bırakmayı tercih etti. İsimler arasında Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Mario Lemina yer alırken, hafif sakatlıkları bulunan Roland Sallai, Yunus Akgün ve Mauro Icardi de kafilede bulunmuyor.

LİGDEKİ DURUM

Galatasaray, A Grubu’ndaki ilk üç maçını kazanarak liderlik koltuğuna oturdu. Alanyaspor ise 7 puanla ikinci sırada yer alıyor. Gruplarında ilk iki sırada yer alacak takımlar çeyrek finale yükselebilecek. Ayrıca, lider olan takımlar kura çekiminde seri başı olacak. Geçtiğimiz Süper Lig maçında Galatasaray, RAMS Park’ta Alanyaspor’u 3-1 mağlup etmişti.