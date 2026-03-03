MHP Lideri Bahçeli’den Önemli Açıklamalar Ve Mesajlar

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında hem iç hem de dış gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını değerlendiren Bahçeli, “İç cephenin önemi zannederim daha iyi anlaşılmıştır.” diyerek Terörsüz Türkiye sürecini hatırlattı. Bahçeli, İran’a yönelik planların bir tuzak olduğunu ifade etti ve hem sözleri hem de takmış olduğu rozet ve yüzükle dikkatleri üzerine çekti.

YÜZÜK VE ROZETTE DİKKAT ÇEKEN MESAJLAR

Kullandığı yüzüğün üst kısmında “La Galibe İllallah” ifadesinin bulunduğu gözlemlenirken, yan kısımlarında Çift Başlı Selçuklu Kartalı ve Osmanlı Devlet Arması yer aldı. Bahçeli’nin rozetinde de aynı ifade, “La Galibe İllallah” yer aldı.

ALLAH’TAN BAŞKA GALİP YOK

“La Galibe İllallah” ifadesinin geçtiği yer, Yusuf Suresi’nin 21. ayetidir. Bu söz, “Allah’tan başka galip yok” anlamını taşımaktadır.