MHP Lideri Bahçeli’den Önemli Açıklamalar Ve Mesajlar

mhp-lideri-bahceli-den-onemli-aciklamalar-ve-mesajlar

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında hem iç hem de dış gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını değerlendiren Bahçeli, “İç cephenin önemi zannederim daha iyi anlaşılmıştır.” diyerek Terörsüz Türkiye sürecini hatırlattı. Bahçeli, İran’a yönelik planların bir tuzak olduğunu ifade etti ve hem sözleri hem de takmış olduğu rozet ve yüzükle dikkatleri üzerine çekti.

YÜZÜK VE ROZETTE DİKKAT ÇEKEN MESAJLAR

Kullandığı yüzüğün üst kısmında “La Galibe İllallah” ifadesinin bulunduğu gözlemlenirken, yan kısımlarında Çift Başlı Selçuklu Kartalı ve Osmanlı Devlet Arması yer aldı. Bahçeli’nin rozetinde de aynı ifade, “La Galibe İllallah” yer aldı.

ALLAH’TAN BAŞKA GALİP YOK

“La Galibe İllallah” ifadesinin geçtiği yer, Yusuf Suresi’nin 21. ayetidir. Bu söz, “Allah’tan başka galip yok” anlamını taşımaktadır.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Orta Doğu’da Şiddet Tırmanıyor Savaş Senaryoları Gündemde

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme yaparak bölgedeki üsleri hedef aldı. Orta Doğu'daki çatışmalar için dört olası senaryo ortaya kondu.
Gündem

Galatasaray Alanyaspor Maçında 8 Futbolcu Dinlendirilecek

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası grubunu puan kaybetmeden tamamlamayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı ekip, ligde yendiği Alanyaspor ile karşılaşacak.
Gündem

Bakan Fidan’dan ABD ve İsrail Açıklamaları

ABD ve İsrail'in İran'a karşı saldırıları devam ederken, Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomasiye dönüş çağrısında bulundu. Türkiye'nin çabaları sürüyor.
Gündem

Real Madrid, Getafe Karşısında 18 Yıl Sonra Yenildi

Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, evinde kaybetti ve lider Barcelona'nın 4 puan arkasında kaldı. Teknik direktör Alvaro Arbeloa, karşılaşma sonrası sorumluluk aldı.
Gündem

Bahçeli: ABD ve İsrail’in İran Saldırısı Gayri Meşrudur

MHP lideri Devlet Bahçeli, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını ahlaki bulmadığını ve bu müdahalenin bölgesel dengeleri bozacağını ifade etti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.