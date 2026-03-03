SAFEbit Web3 Teknolojilerini Öğrencilerle Analiz Etti

Türkiye’nin farklı üniversitelerinden pek çok öğrenci, gerçekleştirilen etkinlikte bir araya geldi. SAFEbit ekibi, Web3 ve blockchain ekosisteminin güncel yapısını ve gelişim dinamiklerini çok boyutlu bir perspektiften inceledi. Webinar süresince, blockchain teknolojisinin sadece kripto paralarla sınırlı olmadığı; aynı zamanda yazılım geliştirme, ürün yönetimi, iş geliştirme, pazarlama ve içerik üretimi gibi çeşitli disiplinlerle büyüyen çok katmanlı bir yapı sunduğu önemle vurgulandı. Katılımcılara, ekosistemin teknik yönleriyle birlikte iş modeli geliştirme, topluluk yönetimi ve global pazarlara açılma süreçlerine dair temel içgörüler sağlandı.

BLOCKCHAIN YALNIZCA KİRPTO PARA DEĞİL

Webinarda blockchain ve Web3 teknolojilerinin geleceğine dair projeksiyonlar, SAFEbit ekibinin saha deneyimleri ışığında ele alındı. Özellikle erken aşama projelerin konumlandırılması, doğru ürün-pazar uyumu sağlanması ve sürdürülebilir büyüme için gerekli stratejik adımlar somut örneklerle öğrencilere aktarıldı. Etkinlikte ayrıca Web3 alanında kariyer yönetimi konuları da geniş bir çerçevede değerlendirildi. Katılımcılar, hangi disiplinlerden bu alana geçiş yapılabileceği, teknik ve teknik olmayan rollerin nasıl ayrıştığı, portföy oluşturma ve kişisel marka konumlandırmasının sektördeki görünürlük açısından neden kritik olduğu türünden önerilerle bilgilendirildi.

KARİYER YOLCULUĞUNDA ÖNEMLİ NOKTALAR

Öğrencilere, yalnızca teknik bilgi edinmenin yeterli olmayacağı; topluluklarla etkileşimde bulunmanın, global gelişmeleri takip etmenin ve proje bazlı üretim yapmanın kariyer yolculuğunda önemli bir etkisi olacağı aktarıldı. Etkinlikte, SAFEbit ekibinden Yazılım Geliştirici Ahmet Öztürk, İş Geliştirme Direktörü Leo Enes Şahin ve Pazarlama Müdürü Alperen Turgan konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmacılar, kendi uzmanlık alanlarından örnekler vererek Web3 ekosistemindeki farklı rol ve sorumlulukları somutlaştırdı; teknik ve stratejik bakış açılarını bir arada sunarak öğrencilere yol haritası niteliğinde bilgiler aktardı. Webinar, etkileşimli soru-cevap bölümüyle sona erdi ve katılımcıların merak ettikleri konular doğrudan ekip tarafından cevaplandırıldı.

EĞİTİM VE MENTORLUK AÇISINDAN YENİ HEDEFLER

SAFEbit, bu etkinlikle üniversite öğrencileriyle kurduğu etkileşimi sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda, teknik bilgi paylaşımının yanı sıra kariyer yönlendirmesi, mentorluk ve pratik içeriklerle öğrencilerle olan bağlantıyı güçlendirmeyi hedefliyor.