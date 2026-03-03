Bakan Fidan’dan Diplomasi Çağrısı: Saldırılar Dursun, İstikrar Sağlansın

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve İsrail’in İran hedeflerine yönelik saldırılarına dair görüşlerini aktardı. İftar programında basın mensuplarıyla bir araya gelen Fidan, gelişmelerin bölge geleceği ve küresel istikrar için risk teşkil ettiğine dikkat çekti. Saldırıların başlangıç aşamasında İran’ın bölgedeki destekçileri arasında belirgin bir hareketlilik olmadığına vurgu yapan Fidan, buna karşın Hizbullah cephesinde bazı aktivite gözlemlendiğini belirtti.

EN OLUMSUZ SENARYO İSTİKRARSIZLIK

Fidan, “İran halkı içinde, ‘rejim değişikliği sonucunu doğuracak’ ölçekte bir dalgalanma ise şu an için görünmüyor.” açıklamasında bulundu. Mevcut koşullar altında ülkede devam etmekte olan çatışmaların İran’ı ve bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyecek en olumsuz senaryo olabileceğini ifade etti.

ENERJİ TEDARİKİNDEKİ RİSKLER

Enerji sorunlarına dikkat çeken Bakan, “İran’dan doğalgaz akışının kesilmesi ya da Körfez ülkelerinden enerji ithalatında ciddi bir aksama yaşanması, küresel ölçekte enerji arz güvenliği açısından büyük bir risk doğurabilir.” dedi. Fidan, İran’ın bölgedeki Arap ülkelerinde yer alan ABD askeri üslerini hedef almasının, daha büyük bir güvenlik krizi ortaya çıkarma ihtimalini artırdığını belirtti. Hürmüz Boğazı’nın kapatılması durumunun da finans ve enerji piyasalarında önemli dalgalanmalara yol açabileceğine dikkat çekti.

YENİDEN DİPLOMASİYE DÖNÜLMESİ TALEBİ

Diplomatik süreçlere dönülmesi gerektiğini vurgulayan Hakan Fidan, “Bizim temel isteğimiz, talebimiz net: Karşılıklı saldırılar bir an önce dursun ve yeniden diplomasiye dönülsün.” ifadelerini kullandı.

NETANYAHU’NUN REJİM DEĞİŞİKLİĞİ HİRİFİ

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun, İran’ı ortadan kaldırma hedefinde olduğunu belirten Fidan, bunun sıklıkla İran’ın kendisine ve yeteneklerine karşı bir saldırı olarak nitelendirildiğini ifade etti. Türkiye’nin sağladığı diplomatik çabaların savaşı ertelemeye yardımcı olduğunu da dile getirdi.

TERÖRSÜZ BÖLGE KONUŞMASI

Bölgedeki terör sorununu ele alan Fidan, “Terörsüz Türkiye’yle alakalı şu anda Meclis’te devam eden bir süreç var.” dedi. Terörsüz bölge meselesinin Suriye, Irak ve İran’ı kapsayan kritik bir konu olduğunu belirtti.

TÜRKİYE’NİN KORUMA İRADESİ

İran’ın Kıbrıs’a bir tehdit oluşturup oluşturmadığına yanıt veren Fidan, “Kuzey Kıbrıs için çok fazla risk olduğunu düşünmüyorum.” açıklamasında bulundu. Türkiye’nin kendini koruyacak iradeye sahip olduğunu yineleyerek, “Bunun için gerekli iradeye de yeteneğe de sahibiz.” dedi.

YOĞUN DİPLOMASİ VE GEREKEN ÇABALAR

Fidan, bölgedeki gerginliğin azaltılması için uluslararası planda önemli girişimlerde bulunduklarını belirtti ve “Sükunetin sağlanması ve yeniden bir barış ortamı oluşması için yoğun bir çabamız var.” dedi.

VATANDAŞLARIN GÜVENLİĞİ

Bakan, bölgedeki Türk vatandaşlarını yakından izlediklerini de sözlerine ekledi. Olaylarda yaralanan veya hayatını kaybeden bir Türk vatandaşı olmadığını belirtti.

GÖÇ DALGASI RİSKİ

İran’dan oluşabilecek göç dalgasının hazırlıkları hakkında bilgi veren Fidan, “İran şu an izin vermiyor.” dedi ve Türk vatandaşlarının durumu hakkında da bilgi verdi.

GAZZE’DE BARIŞ ÇABALARI

Gazze’nin savaş nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini kaydeden Fidan, insani yardımların Türkiye’den devam ettiğini ifade etti.

CAATSA YAPTIRIM MÜCADELESİ

Dışişleri Bakanı Fidan, bölgedeki güvenlik durumu hakkında değerlendirmeler yaparak, “Ara seçimden önce CAATSA’dan bir sonuç elde etmek için çalışılıyor.” şeklinde konuştu. Avrupa Güvenlik Mimarisi hakkında da bilgi verdi.

Fidan, son olarak Türkiye’nin bu tür durumlarda her zaman hazır olduğunu ve gerekli adımları atacağını ifade etti.