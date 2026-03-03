DP World Türkiye’de İlk Lojistik Deposunu Açtı

DP WORLD, KOCAELİ’NİN BALÇIK BÖLGESİNDE İLK KONTRAT LOJİSTİĞİ DEPOSUNU AÇTI

DP World, Kocaeli’nin Balçık lokasyonunda Türkiye’deki ilk Kontrat Lojistiği deposunun faaliyetlerine başladı. Bu açılış ile şirket, önemli ticaret koridorları üzerindeki tedarik zinciri hizmetlerini daha da güçlendirmeyi amaçlıyor. Yaklaşık 20.000 metrekare alana yayılan tesis, 26 yükleme rampası sayesinde depolama verimliliğini artırarak operasyonları kolaylaştırmak üzere tasarlanmış durumda. Tesisin, müşterilerine daha hızlı ve esnek bir tedarik zinciri yönetimi sunması bekleniyor. Depo, DP World’ün otomotiv, teknoloji, sanayi ve kimya, perakende, tüketici ve sağlık sektörleri gibi stratejik alanlardaki geniş ürün yelpazesini destekliyor.

DP WORLD, GELECEK HEDEFLERİNİ AÇIKLAYDI

Şirketin, 2028 yılına kadar Doğu Avrupa’daki kontrat lojistiği kapasitesini 150.000 metrekareye çıkarma hedefi bulunuyor. DP World Avrupa Kontrat Lojistiği Operasyonlarından Sorumlu Operasyon Direktörü Jacques Hartman, Türkiye’nin bölgesel büyüme stratejilerinin merkezinde yer aldığını ifade ederken, “Yeni Balçık depomuz, 2028 yılına kadar Doğu Avrupa’da 150.000 metrekare kontrat lojistiği kapasitesine ulaşma planımızda önemli bir adımı temsil ediyor. Depomuzun terminallere yakınlığı, müşterilerin bölgesel ve uluslararası pazarlara daha hızlı ve güvenli erişimini sağlayacak. Bu, uçtan uca hizmetimizi güçlendiriyor ve bölgede entegre, maliyet etkin ve sürdürülebilir çözümlere olan artan talebi destekliyor,” şeklinde görüş bildirdi.

DP WORLD, OPERASYONLARINI İŞLETMEK İÇİN MODERN SİSTEMLER KULLANIYOR

70 lojistik uzmanından oluşan ekip, günlük operasyonları DP World’ün Terminal İşletim Sistemleri (TOS) ile entegre bir şekilde çalışan Depo Yönetim Sistemi (WMS) üzerinden yönetiyor. Bu sistem, süreçlerin her aşamasında hassas, şeffaf ve verimli bir işlem akışı sağlıyor. Ayrıca, tesisin tasarımında ve operasyonlarında sürdürülebilirlik öne çıkıyor. Enerji verimli ve lityum iyon bataryalı ekipmanlar sayesinde daha çevreci lojistik uygulamaların hayata geçirilmesi hedefleniyor.

BALÇIK’IN STRATEJİK KONUMU HIZLI ERİŞİM SAĞLIYOR

Kocaeli’nin Balçık bölgesindeki stratejik konumu, depoyu önemli ulaşım koridorlarına, sanayi bölgelerine, İstanbul’a ve İzmit Körfezi’ne yakın bir noktada konumlandırıyor. DP World’ün, Doğu Marmara’nın en büyük liman kompleksinin bir parçası olan Körfez ve Yarımca terminallerine yakınlığı, bölgesel ve uluslararası pazarlara hızlı ve güvenilir erişim sağlıyor. Bu açılış, şirketin Türkiye ve Doğu Avrupa’daki kontrat lojistiği stratejisinde önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

DP WORLD, NAKLİYE TAŞIMACILIĞI ALANINDA GÜÇLÜ YÖNLERLE BİRLEŞİYOR

Kontrat lojistiği yetkinliklerini liman ve terminal ile nakliye taşımacılığı alanındaki güçlü yönleriyle entegre eden DP World, fabrikadan müşterilerin kapısına kadar daha hızlı, güvenilir ve maliyet etkin hizmet sunmayı hedefliyor.

DP WORLD HAKKINDAKİ BİLGİLER

DP World, dünya genelinde ticaretin geleceğini yeniden şekillendirme amacı taşırken, herkesin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Altı kıtada, 125.000’den fazla çalışanıyla etkin olarak faaliyet gösteren şirket, küresel altyapı ve yerel uzmanlığını harmanlayarak kesintisiz tedarik zinciri çözümleri sunuyor. Liman ve terminallerden denizcilik hizmetlerine, lojistik ve teknolojiye kadar geniş bir yelpazede inovasyon kullanarak, fabrikadan müşterilerin kapısına kadar olan süreçlerde kesintileri en aza indirmeyi hedefliyor. 2016 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteren DP World, Doğu Marmara’daki en büyük liman olan DP World Evyap’ta ve İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Mersin, Adana gibi şehirlerde 1.000’den fazla kişiyi istihdam ediyor.