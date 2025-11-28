Bakan Fidan’dan Türkiye’nin AB Sürecine Dikkat Çekti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya’nın başkenti Berlin’de, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bir araya geldi.

TÜRKİYE’NİN AB ÜYELİĞİNE DAİR OLUMSUZLUK YOK

Hakan Fidan, Wadephul ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecine yönelik kriter bazlı değerlendirme ile ilgili herhangi bir sorunun bulunmadığını vurguladı. Bakan Fidan, “Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecinde kriter bazlı değerlendirme ile ilgili herhangi bir sorunu yok, olamaz da. Bu oyunun kuralı bir kulübe girecekseniz buranın kuralları vardır onunla ilgili gerekli şeyleri yaparsınız. Fakat burada tabii ki temel sorun an itibari ile sürecin aslında ilerlemiyor oluşu, fasılların açılmaması.” ifadelerini kullandı.

AB İLE İLİŞKİLERDE NORMALLEŞME BEKLENTİSİ

“Avrupa Birliği’nin fasılları tekrar açması Türkiye ile aday ülke ilişkisini olabilecek en normal zeminde ilerletilmesi beklentimiz bakidir.” diyen Bakan Fidan, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinde Cumhurbaşkanının siyasi iradesinin yüksekliğinin altını çizerek, “Bu konuda atılabilecek adımlar olduğuna açıkçası inanıyoruz. Bu adımları teker teker atma konusundaki irademize ve neler yapılabilir bunların üzerinden geçtik.” şeklinde konuştu.

AB ÜYELİĞİ STRATEJİK AMAÇ OLMAYA DEVAM EDİYOR

Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, vize serbestlisi ve Schengen vizesi ile Türk vatandaşlarının yaşadığı sorunlara dikkati çeken Fidan, “Avrupa Birliği üyeliği, Türkiye’nin şu andaki stratejik hedefi olmaya devam etmekte. Bu konuda gerekli olan her türlü diplomatik çabayı, diyaloğu, teknik çalışmayı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu konuda olumlu mesajlar almaktayız. Bu olumlu mesajları oluşan iradeyi politikayı somut uygulamalara çevirmek için çalışmamız gerekiyor.” sözlerini kullandı.

BÖLGESEL SORUNLARDA ETKİLEYİCİ ADIMLAR

Bakan Fidan, bölgedeki gelişmelerin önemine değinerek, “Ukrayna’daki savaşın durması, Gazze’deki barış planının hayata geçmesi, Suriye’deki istikrar bizim için önemli.” dedi. Ele aldıkları uluslararası meseleler arasında Rusya-Ukrayna Savaşı ve Gazze’deki güncel durumun yer aldığını belirten Fidan, “Taraflar tarafından kabul edilebilir bir barışın bir an önce hayata geçmesi hem insani açıdan hem de stratejik açıdan zaruri hale gelmiş durumda. Bu konudaki yapıcı çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” diye ekledi.