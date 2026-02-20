Bakan Fidan Gazze İçin Asker Göndermeye Hazırız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington’da düzenlenen ve ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık ettiği Gazze Barış Kurulu’nun ilk toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

İNSANİ DURUM HALA KIRILGAN

Fidan, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği saldırılara dikkat çekerek, “İki yıl süren büyük acılar sonrasında, ABD Başkanı Trump’ın kişisel çabaları ve ortak çabalarımız sayesinde Gazze’de ateşkes sağlanmıştır. Ancak insani durum hala kırılgan ve ateşkes ihlalleri devam etmektedir.” ifadelerine yer verdi.

GAZZE’DE ANLAMLI KATKILAR SAĞLAYABİLİRİZ

Bakan Fidan, bölgede hızlı, koordineli ve etkili bir müdahalenin şart olduğunu vurguladı ve “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’nin güvenliği, istikrarı ve toparlanması konusunda tam kararlılığını sürdürmektedir. Türkiye, Gazze’ye halihazırda büyük miktarda insani yardım sağlamaktadır. Sağlık ve eğitim sektörlerinin yeniden yapılandırılmasına ve polis gücünün eğitimine de anlamlı katkılar sağlayabiliriz.” şeklinde konuştu.

ASKER GÖNDERMEYE HAZIRIZ

Fidan, ayrıca Uluslararası İstikrar Gücü’ne asker göndermeye hazır olduklarını belirterek, “Sayın Başkan, Türkiye, barışın sağlanması ve kalıcı hale getirilmesi yönündeki çabalarınızı desteklemeye devam edecektir. Bu barışın temelinin iki devletli çözüm olduğuna inanıyoruz. Bölgedeki tüm halkların yararı ve bu hedefe ulaşmak için çalışalım.” dedi.

GAZZE BARIŞ KURULU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu 8 önde gelen Müslüman lider, 23 Eylül 2025 tarihinde ABD Başkanı Donald Trump ile Gazze’de ateşkes ve barışın sağlanması amacıyla bir araya gelmişti. Bu görüşmenin ardından, Trump tarafından bir Barış Planı açıklanmıştı. Barış Planı çerçevesinde, 13 Ekim 2025’de yapılan Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi’nde Türkiye, ABD, Katar ve Mısır ortak bir bildiriyle ateşkesin sağlandığını duyurmuştu; bu ateşkes, Barış Planı’nın ilk aşamasını oluşturuyordu. Barış Planı, BM Güvenlik Konseyi’nin 17 Kasım 2025 tarihli ve 2803 sayılı kararı ile kabul edilmişti. 14 Ocak tarihinde, Gazze’nin idaresini üstlenmek üzere 15 Filistinli teknokratın yer aldığı Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi kuruldu. Aynı gün, Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff tarafından Barış Planı’nın ikinci aşamasına geçildiği ilan edilmiştir. 16 Ocak’ta Barış Kurulu’nun teşkilatı ve ilgili organlarda yer alacak isimler duyuruldu; Bu kapsamda Barış Kurulu, Yürütme Kurulu, Yüksek Temsilcilik Ofisi, Gazze Yürütme Kurulu ve Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi kurulmuştur. Bakan Fidan, 22 Ocak’ta İsviçre’nin Davos şehrinde düzenlenen imza törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı temsilen katılarak Barış Kurulu Şartı’nı imzalamıştır.