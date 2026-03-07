Bakan Fidan Türk Dünyası İçin Dayanışma Çağrısında Bulundu

Türkiye ve dönem başkanı Azerbaycan’ın yanısıra üye ülkeler Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan toplantıda, teşkilat bünyesindeki en son gelişmeler ve gelecekte atılacak adımlar üzerinde durulacak. Ayrıca, güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında detaylı istişareler yapılacağı biliniyor. Dışişleri Bakanı Fidan, toplantının ardından çeşitli konularda bilgilendirici açıklamalarda bulundu. Fidan, “Uluslararası hukukun hiçe sayıldığı bu dönemde Türk dünyası olarak daha fazla dayanışma göstermemiz gerektiğinin farkındayız.” ifadelerini kullandı.

GÜNDEME DAMGA VURAN AÇIKLAMALAR

Bakan Fidan’ın açıklamalarında, “Orta Doğu’da yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Savaşın daha fazla yayılmasını istemiyoruz. Bugünde tek seçenek diplomasidir diyoruz ve buna devam ediyoruz. İsrail’in yayılmacı ve bölücü gündemi bilinmektedir. Biz ise dost ve kardeş ülkelerle birlikte barıştan yana tutum sergiledik.” şeklinde belirtti. Bunun yanı sıra, Fidan “Diğer taraftan üçüncü ülkeleri hedef alan saldırıları da en güçlü biçimde kınadığımızı belirtmek istiyorum. Ülkemiz ve Azerbaycan’ın hedef alınması riski göstermektedir. Bölgedeki çatışmalar terör örgütlerine ortam hazırlıyor. Tırmanan gerginlik aynı zamanda enerji arz güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Bölgede bulunan vatandaşlarımızın durumunu da yakından takip etmekteyiz.” dedi.

İKİNCİ İLAN İLE DEVAM EDİYORUZ

Pezeşkiyan’ın açıklamaları da dikkat çekici bir boyutta; “Savaşın başından itibaren hatta savaştan önce İranlı dostlarımızla yıllardır ne söylüyorsak hala aynı şeyi söylüyoruz. Bir saldırı gelmediği sürece o ülkelere saldırı yaparak baskı üretme amacı doğru değil.” ifadesini kullandı. Pezeşkiyan, “Amerika ile büyük bir problem içindesiniz, sizin hiç olmazsa bölgedeki istikrarı, komşularla iyi ilişkiyi esas alan, sorunları masaya yatıran taraf olun dedik. Kendilerine saldırmayan ülkelerin sivil alt yapılarına saldırmak doğru değil.” şeklinde ekledi.

SEVİMLİ DISTANCIYA DİKKAT!

“Bize atılan füze hava sahamıza girerken vuruldu. Biz kolay kolay provokasyona gelen bir ülke değiliz. İranlı arkadaşlarımızla konuştuk, eğer yolunu kaybetmiş bir füze ise başka konu ama bunun devamı gelecekse ki bizim size tavsiyemiz ‘aman dikkat edin böyle bir maceraya İran’da kimse atılmasın’. İran’dan başka füze gelmemesi gerektiğini ilettik. Türkiye şimdiye kadar barışa olan hizmeti ortaya koymuştur.” dedikten sonra, Kürt gruplara ilişkin de, “İran’da sivil savaş çıkarmayı hedefleyen etnik ve dinsel tüm senaryolara karşıyız. Hem batıyı hem doğuyu bu senaryolara karşı uyarıyoruz. Umuyoruz bölgedeki Kürt kanaat önderlerinin bu türden tarihi bir sorumluluğu sırtlanacak yanlış içinde olmazlar.” şeklindeki cümleleri dikkatle öne çıktı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ÖNEMLİ KABUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanlarını kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ndeki kabulde, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev katılım gösterdi. Görüşmeye ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da iştirak etti.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI’NIN TARİHÇESİ

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, 3 Ekim 2009’da Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan arasında imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile kurulmuştu. Konseyin ismi, 2021’de İstanbul Zirvesi’nde alınan bir kararla “Türk Devletleri Teşkilatı” (TDT) olarak güncellenmiştir. Teşkilatın temel hedefleri, Türk devletleri arasında karşılıklı güven ortamının pekiştirilmesi, siyasi dayanışmanın güçlendirilmesi, ekonomik ve teknik işbirliğinin geliştirilmesi ile Türk dünyasının tarihi ve kültürel birikimlerinin kayıt altına alınması ile tanıtımıdır. TDT’nin sekretaryası İstanbul’da yer alırken, hâlihazırda 5 üyesi (Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan) ve 4 gözlemcisi (Macaristan, Türkmenistan, KKTC, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı) bulunmaktadır. Teşkilatın bir sonraki Gayriresmi Zirvesi, bu yılın ilk yarısında Kazakistan’ın Türkistan şehrinde düzenlenecekken, yılın ikinci yarısında yapılacak olan TDT 13. Zirvesi’ne Türkiye ev sahipliği yapacak.