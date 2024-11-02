Bakan Göktaş’tan Narin Güran Üzerine Açıklama

NARİN GÜRAN CİNAYETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gündemdeki konular hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Narin Güran cinayeti üzerine konuşan Göktaş, 7 Kasım’da bakanlık avukatlarının davaya müdahil olacağını belirterek; “Hepimizin çocuğuydu. Davaya müdahil olacağız. Kuzenlerinde korku ve endişe gördük” dedi. Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi’nde bulunan Narin Güran ile ilgili Bakan Göktaş, bakanlık avukatlarının sürece dahil olacağını ifade etti. Göktaş, “Narin hepimizin çocuğuydu. İlk anda psikososyal destek ekiplerimiz köye gitti. Kuzenlerde korku, endişe gördük. Narin’in okulunda çocuklara psikososyal destek sağladık. Narin’in davası Türkiye’nin davası” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYANIN ROLÜ VE HASSASİYETLER

Bakan Göktaş, sosyal medya platformlarının temsilcileri ile bir araya gelerek, kadın ve çocuk, engelli ve yaşlılar gibi alanlarda bakanlık çalışmalarını anlattı. Göktaş, “Gelişen ve değişen bir dünyadayız. Sosyal medya burada önümüze önemli bir öğe olarak karşımıza çıkıyor.” dedi. Dezinformasyonun hızlı yayıldığı sosyal medyada, şiddet içeriklerinin de hızla yayıldığına dikkat çekti. Göktaş, sosyal medya aracılığıyla akran zorbalığı ve kadınların taciz edilmesi gibi konularda gelen şikayetleri değerlendirdiklerini aktararak, “Çocuklarımızı zararlı içeriklerden korumak adına neler yapabileceğimiz konusunda birlikte istişare ettik.” ifadelerini kullandı.

ŞİDDET VE KADINA YÖNELİK POLİTİKALAR

Şiddet unsurlarının normalleştirildiğine dikkat çeken Göktaş, dijital oyunlarda ve yapımlarda şiddetin yaygın olduğuna vurgu yaptı. Şiddetin tüm türlerinin çocuk gelişimini olumsuz etkilediğini belirtti. “Şiddeti izleme ve önleme merkezleri ile mücadele ediyoruz. Bir vaka bile bizim için fazla bir vaka. Devlet olarak amasız ve fakatsız tavrımız çok net.” diyen Bakan Göktaş, kadına yönelik şiddetin siyaset üstü bir konu olduğunu ifade etti. Türkiye’nin güçlü bir yasal altyapıya sahip olduğunu belirterek, 1200’den fazla kadın kooperatifinin hayata geçirildiğini söyledi.

NÜFUSUN YAŞLANMASI VE GELECEK RİSKLERİ

TÜİK verilerine göre, doğurganlık oranının tarihinin en düşük seviyesine düştüğünü hatırlatan Göktaş, “Dünya da yaşlanıyor, Türkiye de yaşlanıyor. Yaşlanan nüfus ülkeler adına ciddi risk teşkil ediyor.” dedi. Türkiye’nin doğurganlık hızının gelecekte endişe verici boyutlara ulaşabileceğini belirten Göktaş, “Aile odaklı çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

İNTERNET KULLANIMI VE AİLE DESTEK PROGRAMLARI

Bakan Göktaş, çocukların internet kullanım oranının yüzde 91’e çıktığını ifade ederek, “Alkol, sigara, madde bağımlılığından da tehlikeli. Aile içi iletişim çok azaldı.” şeklinde konuştu. “Hizmetlerimizin temeli ailenin korunması ve güçlendirilmesi var. Amacımız şiddet vakaları gerçekleşmeden önlemektir.” diyen Göktaş, e-Devlet uygulamaları ve çeşitli hatlarla hizmet sunduklarını dile getirdi. Ailelerin desteklenmesi amacıyla, “Aile ve Gençlik Fonu” kapsamında iki yıl geri ödemesiz, dört yıl vadeli ve sıfır faizli kredi desteği sağlamaya devam ettiklerini belirtti. 13,477 çiftin başvurduğunu, bunlardan 5,000’inin yararlandığını ve toplamda 750 milyon liralık destek sağlandığını aktardı.