Bakan Göktaş’tan Narin Güran Yorumları

BAKAN GÖKTAŞ’TAN AÇIKLAMALAR

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 19 gün kaybolduktan sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi’nde bulunan Narin Güran cinayeti hakkında konuşan Bakan Göktaş, sürecin önemine dikkat çekiyor. 7 Kasım’da bakanlık avukatlarının davaya müdahil olacağını belirtti. A Haber’e yaptığı açıklamalarda, “Narin hepimizin çocuğuydu” ifadesini kullanarak olayın toplumsal boyutuna vurgu yapıyor.

PÜSKÜRTME VE DESTEK ÇALIŞMALARI

Bakan Göktaş, kaybolma sürecinin hemen ardından psikososyal destek ekiplerinin köye gittiğini belirtti. Kuzenlerde korku ve endişe gözlemlendiğini ifade eden Göktaş, “Narin’in okulunda çocuklara psikososyal destek sağladık” şeklinde konuştu. Olayın sadece aileyi değil, toplumu da etkilediği bu açıklamalarla net bir şekilde ortaya konuyor.

NARİN’İN DAVASI TÜRKİYE’NİN DAVASI

Bakan, Narin Güran’ın davasının Türkiye’nin davası olduğunu vurgulayarak, olayın ulusal düzeyde bir öneme sahip olduğunu belirtti. 7 Kasım itibarıyla bakanlık avukatlarının sürece dahil olacağına dair verdiği bilgi, davanın takip edileceğinin ve gerekli adımların atılacağının sinyalini veriyor.