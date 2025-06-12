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Bakan Güler, BAE’li İle Görüştü

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DİPLOMATİK TEMASLAR SÜRÜYOR

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) resmi temaslarda bulunuyor. Bakan Güler, burada BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Bin Mubarek Fadhel Al Mazrouei ile bir görüşme gerçekleştirdi.

SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ ÇERÇEVESİ KONUŞULDU

Görüşmede, Türkiye ile BAE arasındaki savunma alanındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel güvenlik konuları da kapsamlı bir şekilde ele alındı. Taraflar, mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi için karşılıklı irade beyan etti.

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