Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım Açıklama Yaptı

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Beyrut’un Dahiye bölgesinde gerçekleşen bir etkinliğe video konferans aracılığıyla katılarak önemli açıklamalar yaptı. Kasım, İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024 tarihinde imzalanan ateşkes anlaşmasının yeni bir süreci başlattığını dile getirdi. Ateşkese sadık kaldıklarını belirten Kasım, buna karşın İsrail’in saldırılarının devam ettiğini öne sürdü.

SİLAH BIRAKMAYACAK

Kasım, Lübnan ordusuyla iş birliği yapmaya hazır olduklarını ifade ederken, Hizbullah’ın silahlarını teslim etmeyeceğini yineledi. Bu konuda bir geri adım atmayacaklarını kaydeden Kasım, silahların örgüt açısından temel bir güvenlik unsuru olduğunu savundu.

TAVİZ VERMEYİN ÇAĞRISI

Açıklamasında Lübnan yönetimine de hitap eden Kasım, İsrail ile yürütülen müzakerelerde taviz verilmemesi gerektiğini vurguladı. Mevcut hesapların ve atılan adımların yeniden değerlendirilmesini talep etti.

SİLAH TEKELİ TARTIŞILMASI

Lübnan’da silahların devletin tekelinde toplanması konusunu görüşmek üzere 5 Ağustos’ta toplanan Bakanlar Kurulu, orduya “silahların yıl sonuna kadar toplanmasına ilişkin bir plan” hazırlama görevi vermişti. Bu karar, Hizbullah’ın silah varlığına dair tartışmaları yeniden gündeme getirmişti.

DİPLOMATİK ELEŞTİRİLER

Öte yandan, Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, dün yaptığı açıklamada Hizbullah’ın silahlarının İsrail saldırılarını engelleyebildiğine ilişkin görüşleri eleştirdi. Recci, “Ulusal çıkarlar çerçevesinde devlet, Hizbullah’la silahlarını teslim etmesi için diyalog yürütüyor ancak Hizbullah şu ana kadar bunu reddediyor. Hizbullah silahını teslim etmelidir.” şeklinde ifadelerde bulundu.