Bakan Güler: TSK Caydırıcı Gücünü Koruyacak

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ‘Madalya Tevcih, Başarılı Birlik ve Personelin Ödüllendirilmesi Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel’in de aralarında bulunduğu birçok üst düzey komutan ve Bakan Yardımcıları törende yer aldı. Güler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) büyük ve güçlü Türkiye vizyonunun güvenlik alanındaki en güçlü temeli olduğunu belirtti. Kahraman TSK personelinin fedakârlık ve sorumlulukla görevlerini yerine getirdiğini dile getiren Bakan, üstün başarı gösteren birlik ve personeli tebrik etti.

ETKİN VE CAYDIRICI BİR ORDU HEDEFİ

Bakan Güler, Bakanlık olarak yüksek teknolojiye odaklandıklarını, gelişmiş operasyonel kabiliyetlere sahip ve her koşulda görevini eksiksiz yerine getiren etkin ve caydırıcı bir ordu oluşturmak için çalıştıklarını ifade etti. Bu bağlamda, çabaların sahada somut sonuçlar doğurduğunu da vurguladı. Kara Kuvvetlerinin terörle mücadele, sınır güvenliği gibi geniş bir yelpazede görev yaptığını belirten Güler, Deniz Kuvvetlerinin Mavi Vatan dahil, deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatleri kararlılıkla savunduğunu kaydetti. Hava Kuvvetlerinin ise Gök Vatan’ın emniyetinin sağlanmasının yanı sıra terörle mücadele ve insani yardım faaliyetlerinde önemli roller üstlendiğini dile getirdi.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE GEÇİT YOK

Kara, deniz ve hava unsurlarının müşterek harekât anlayışıyla uyum içinde çalışmasının TSK’nın üstün niteliklerini sergilediğini vurgulayan Güler, bu caydırıcı gücün terörle mücadelede belirleyici bir unsur olduğunu ifade etti. “Terörsüz Türkiye” sürecine de değinen Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde sürecin samimiyetle desteklendiğini ancak bunun için PKK ve iltisaklı tüm grupların bulundukları tüm bölgelerde terör faaliyetlerine derhal son vermesi ve koşulsuz silah bırakmaları gerektiğini özellikle belirtti. Güler, PKK/PYD/YPG/SDG gibi hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına müsaade edilmeyeceğini bir kez daha yineledi.