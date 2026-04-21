Bakan Gürlek: Gülistan Doku Soruşturmasında İki Delil Bulundu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CNNTürk canlı yayınına katılarak gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Gülistan Doku soruşturmasına dair bilgiler veren Bakan Gürlek, “Savcılık ince bir işlik yaptı. Özel bir ekip de kuruldu. Gizli tanığın beyanıyla deliller örtüşüyor. Gerçekten gizli tanığın söylediği yerde ceset varmış. ‘Ceset yoksa cinayet yoktur’ diye bir algı var. Böyle bir şey yok. Buna dair birçok karar var. 2 delil var.” sözleriyle dikkat çekti.

2025 YILINDA İHBAR GELİYOR

“86 milyonun adalet bakanıyım. Toplumu yaralayan bazı olaylar var. Bazı simge isimler var. Gülistan Doku, Rojin Kabaş gibi. Başsavcımız 2025 yılında hareketlenme olduğunu söyledi. 2025 yılında ihbar geliyor. Gizli tanık dinleniyor. Yeni delil var.”

EVRE EVRE GELİŞEN BİR ŞEY VAR

Tanığın ifadeleri ile delillerin örtüştüğünü belirten Bakan Gürlek, “Mezar yerini söyledi. Oradan da örnek alındı. Silah da beraberinde gömülmüş. Silah toprakta oksitlenme yapıyor. Tanığın anlattığı ile deliller örtüşünde rapor oluşturuluyor. Soruşturma aşamasında itirafçılar da oluyor.” şeklinde bilgi verdi. Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkardıklarını hatırlatan Gürlek, “Ama bizzat beyanlarda bulunması lazım.” dedi.

2 DELİL VAR

Gülistan Doku’nun mezarını ortaya çıkarmak amacıyla çalıştıklarını dile getiren Bakan, “Ailenin de gidip dua etmesini istiyoruz. Tek isteğimiz bu. Bir de suçluların cezasını alması.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, delilleri karartma suçunun olmadığını belirtti ve “Savcılık ince bir işlik yaptı. Özel bir ekip de kuruldu. Gizli tanığın beyanıyla deliller örtüşüyor.” dedi.

ESKİ TUNCELİ VALİSİNİN TUTUKLANMASI

Kamu görevlileriyle ilgili yapılan yargılamalarda soruşturma usulleri hakkında bilgi veren Bakan, “Kaymakam ve valiler hakkında soruşturma yapma makamı, suç yerine en yakın ağır ceza merkezinin bulunduğu başsavcılık.” şeklinde vurgulamada bulundu. Tunceli iline dair işin Erzurum başsavcılığına gittiğini de belirtti.

İBB DAVASI

Adalet Bakanı, görevde olduğu süre zarfında muhalefet partilerinden ziyaret almadığını söyledi. İmamoğlu davası için yargılama sürecinin devam ettiğini açıklayan Gürlek, “407 sanık hakkında yargılama yapılıyor.” dedi.

BOŞANMA KONUSUNDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPACAĞIZ

Bakan, boşanma davalarının uzun sürmesiyle ilgili düzenlemeler üzerinde çalıştıklarının altını çizdi ve “Hedef süre var.” diyerek, dava süreçlerinin hızlandırılması amacıyla adımlar attıklarını açıkladı.

YASA DIŞI BAHİS, SANAL KUMAR VE UYUŞTURUCU SORUŞTURMALARI

Yasa dışı bahis, sanal kumar ve uyuşturucu ile ilgili yaptıkları operasyonlardan bahseden Bakan, “Şubat ve Mart ayı içerisinde bin 516 tane operasyon yapıldı. 15 bin 306 şüpheli hakkında işlem yapıldı.” ifadelerinin ardından, “Yasa dışı bahis suç değil kabahat. Bir düzenleme yapılmalı.” diye ekledi.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR VAR

Sokak çeteleri ile ilgili yürütülen çalışmaları aktaran Bakan, suça sürüklenen çocuklarla ilgili cezalarda artış yapılacağını duyurdu ve “Çocukları kullananlar hakkındaki cezalar da artırıldı.” dedi.

OKUL BASKINLARI

Kahramanmaraş’taki olayda bir baba tutuklandığını belirten Gürlek, evde bulunan silahların ruhsatlı olduğunu ve güvenli bir şekilde saklanması gerektiğini vurguladı.

SOSYAL MEDYADA 15 YAŞ SINIRI

Sosyal medya kullanıcıları için getirilen yeni düzenlemelerden bahseden Bakan, 15 yaşının altındaki kullanıcılar için TC kimlik numarası ile giriş yapılacağını açıkladı.

SÜRESİZ NAFAKA KONUSU OLMAMALI

Nafaka konusunda yapmayı düşündükleri düzenlemeleri aktaran Bakan, “Süresiz nafaka konusu olmamalı.” dedi.

KIRMIZI BÜLTEN

FETÖ ve diğer suçlularla ilgili kırmızı bülten süreçlerine değinen Gürlek, suçluların iadesi hakkında bilgi vererek, “Bazı ülkeler buna uymuyor. Delilleri gönderiyoruz.” dedi.

HAKİM VE SAVCILAR SUÇTAN MUAF DEĞİLDİR

Bakan, hakim ve savcıların suçlardan muaf olmadıklarını belirtti ve 2022-2026 yılları arasında 2 bin 322 işlem yapıldığını söyledi.

12. YARGI PAKETİ

Son olarak, infaz düzenlemesi üzerinde çalıştıklarını aktaran Bakan, 12. yargı paketinin içeriği hakkında belirsizlik olduğunu kaydetti.