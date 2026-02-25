Bakan Gürlek’ten Sosyal Medya Düzenlemesi Açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, gazeteci Alican Uludağ’ın tutukluluğu ve sosyal medya düzenlemesine dair açıklamalarda bulundu.

ALİCAN ULUDAĞ’IN TUTUKLULUĞU

Gürlek, AK Parti’nin TBMM’deki grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, Alican Uludağ’ın tutukluluğu ile ilgili olarak, “Uludağ suç yeri İstanbul olduğu için orada yargılanıyor.” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ HAKKINDA

Sosyal medya düzenlemesine dair soruyu da yanıtlayan Gürlek, planlanan düzenlemenin iki aşamadan oluştuğunu belirtti. 15 yaşından küçük çocuklarla ilgili Aile Bakanlığı’nın bir çalışma yürüttüğünü aktaran Bakan Gürlek, kendilerinin de 15 yaşını doldurmuş bireylerin sosyal medya girişlerini ve anonim hesaplarla itibar suikastlarının önlenmesi için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Gürlek, “Adalet Bakanlığı olarak teknik olarak kanun yapılması için ekip oluşturduk. Meclisimiz ihtiyaç duyarsa, ekibimiz çalışmaya her zaman hazırdır.” şeklinde konuştu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE DAİR

Bakan Gürlek’e terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de bir soru yöneltildi. Yasal düzenleme yetkisinin TBMM’de olduğunu belirten Gürlek, “Şahsi cezasızlık algısı, genel af ya da şahsa özgür bir düzenleme olmayacak.” ifadelerini kullandı.