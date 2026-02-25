Beylikdüzü’nde Engelli Birey Ölümleri Üzerine Skandal İddialar

Beylikdüzü’nde 22 Kasım 2024’te epilepsi hastası Uğur Yıldırım, kaldığı bakımevinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Anne Dilek Barut’un yaptığı şikayet üzerine otopsi gerçekleştirildi. Olayın detayları, Adli Tıp raporunda daha da çarpıcı hale geldi.

30 KAT FAZLA İLAÇ VERİLMİŞ

Yıldırım’ın vücudunda morluklar ve el ile ayaklarında bağlanma izleri tespit edildi. Bu bulgular otopsi raporunda yer aldı. Adli Tıp, ölüm nedeninin 30 kat fazla ilaç verilmesi olduğuna dikkat çekti. 21 yaşındaki otizmli Yıldırım’ın vefatında engelli bakım merkezinin sorumluluğu gündeme geldi. Güvenlik kameralarındaki görüntüler, çalışanların Yıldırım’a ve diğer hastalara karşı davranışlarını gözler önüne serdi.

HER TÜRLÜ İŞKENCE VAR

NTV’ye açıklamalarda bulunan anne Dilek Barut, bakımevinde çocukların çıplak bir şekilde gezdirildiğini ve dışkılarını yiyecek pozisyonda aç ve susuz bırakıldığını iddia etti. Barut, “Darp edilmeler, istismarlar her türlü işkence var.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Barut, sadece hemşirenin değil, tüm sorumluların ceza alması gerektiğini vurguladı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKIYORLAR

Davanın ilk duruşması Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 27 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek. Bu duruşmada 9 tutuksuz sanık, hakim önünde hesap verecek.