Mersin’de Motosiklet Kazasında Liseli Kız Hayatını Kaybetti

MERSİN’DE KAZA: LİSELİ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Mersin’de meydana gelen bir trafik kazasında motosiklet ile araç çarpıştı. Kazada, 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü olan lise öğrencisi hayatını kaybederken, arkasındaki arkadaşı ağır yaralandı.

Kaza, Erdemli ilçesinde gerçekleşti. Lise öğrencisi Defne Su Çelik’in kullandığı motosiklet, kavşakta bir hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmada genç kız ve arkasındaki 18 yaşındaki arkadaşı H.S.K. yola savruldu. Turizm Meslek Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Defne Su Çelik, olay yerinde hayatını kaybederken, arkadaşı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından, aracın sürücüsü gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.