Milli Eğitim Bakanı Dava Açıldığını Açıkladı

MİLLİ EĞİTİM BAKANI’NDAN RAMAZAN GENELGESİ TARTIŞMASINA YANIT

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ramazan genelgesiyle ilgili tartışmalar üzerine açıklamalarda bulundu. İmzacı akademisyenler ve gazetecilerden oluşan 168 kişinin, Ramazan etkinlikleri genelgesine karşı suç duyurusunda bulunacaklarını duyurmuştu. Tekin, bu kişiler hakkında dava açıldığını belirtti.

AK PARTİ GRUP TOPLANTISI ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

Yusuf Tekin, TBMM’deki AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, “Türkiye’de kimsenin ‘Anayasayı bizim istediğimiz gibi yorumlayacaksınız, bizim gibi yorumlamayanlar gerici, azgın azınlıktır’ deme hakkı yok. Bu tavırlarla saldırmak hakarettir. Bu etkinliklere katılan öğrenci, öğretmenler ve velilerin hakkını korumak için adım atacağımızı söylemiştim.” ifadelerini kullandı.

RAMAZAN ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Bakan Tekin, Ramazan etkinliklerini eleştirenlere yönelik ise, “Ramazan etkinliklerini ‘gerici azınlığın provokasyonu’ olarak niteleyenler asıl gericilerdir.” değerlendirmesinde bulundu.