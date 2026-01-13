Bakan Hakan Fidan’dan Kritik İkili Görüşmeler

bakan-hakan-fidan-dan-kritik-ikili-gorusmeler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ve İran meselelerine dair önemli görüşmeler yaptı. İlk olarak, Tom Barrack ile bir araya geldi. Ardından, İran’daki güncel durumu ele almak için İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi ile telefonda görüştü.

BAKAN FİDAN, TOM BARRACK İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye’deki güncel gelişmeleri değerlendirmek amacıyla ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Ankara’da bir ikili görüşme gerçekleştirdi.

İRANLI MEVKİDAŞI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Bakan Fidan, son haftalarda şiddet olaylarıyla sarsılan ve ölü sayısının 20’yi geçtiği İran konusunu görüşmek üzere İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi ile telefon görüşmesi yaptı.

