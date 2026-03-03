Bakan Hakan Fidan İftarda Açıklamalarda Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da medya temsilcileriyle bir iftar programında bir araya gelerek, ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşın gidişatıyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Türkiye’nin önceliğinin karşılıklı saldırıların durdurulması ve diplomasiye dönülmesi olduğunu dile getirerek, İran’ın Türkiye’ye yönelik bir saldırı gerçekleştirme olasılığına yanıt verirken “Türkiye kendini her zaman korur. Bunun için gerekli iradeye de yeteneğe de sahibiz” ifadelerini kullandı. Fidan’ın konuşmasında öne çıkan diğer noktalar ise şöyle sıralandı: “Gelişmeler, hem bölgemizin geleceğini hem de küresel istikrarı riske atabilecek nitelikte. İran’ın bölgedeki Arap ülkelerinde bulunan ABD üslerini doğrudan hedef alması, atılan adımların daha büyük bir bölgesel güvenlik krizine dönüşme ihtimalini artırıyor.”

HÜRMÜZ BOĞAZI VE ENERJİ GÜVENLİĞİ

Özellikle Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının, küresel finans ve enerji piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açabileceğine dikkat çeken Bakan Fidan, “Bu da ABD’yi kısa sürede bir şekilde sonuç almaya zorlayabilir” dedi. İlk aşamada İran’ın bölgedeki vekil unsurlarında belirgin bir hareketliliğin gözlemlenmediğini fakat Hizbullah tarafında bazı eylemlerin olduğunu aktaran Fidan, İran halkı içerisinde büyük bir dalgalanma gözlemlenmediğinin altını çizdi.

ÇATIŞMANIN DEVAM EDİP ETMEYECEĞİ

Bakan Fidan, en olumsuz senaryonun çatışmanın tırmanarak sürmesi ve İran’la birlikte tüm bölgeyi etkisi altına alan bir istikrarsızlık durumu oluşması olduğunu ifade etti. İran’dan doğal gaz akışının kesilmesinin veya Körfez ülkelerinden enerji ithalatında ciddi aksaklıkların yaşanmasının, küresel enerji arz güvenliği açısından önemli bir tehdit oluşturabileceğini belirtti. Fidan, mevcut koşullarda karşılıklı saldırıların durması ve diplomasiye dönüşün sağlanması gerektiğini vurguladı.

SAVAŞIN DEVAMI VE REJİM DEĞİŞİKLİĞİ

İran’ın durumu hakkında konuşan Bakan Fidan, Netanyahu’nun İran’ı gelecekte bir tehdit olmaktan koparma hedefinin farkında olduklarını söyledi. Savaşın başlamasını geciktirmeye çalıştıklarını ve bu çabalar sayesinde çatışmaların daha erken başlamasının önüne geçtiklerini dile getirdi. Ancak savaşın, İran’la görüşmelerin gerçekleştirildiği bir dönemde başlaması durumunu diplomasi açısından bir ihanet olarak nitelendirdiklerini de ifade etti.

PKK ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Fidan, bölgede Kürt grupların bir araya gelme çabalarına dikkat çekerek, “Bunları tabii ki yakından takip ediyoruz. Bunlar rejimle ne kadar savaşacaklar, diğer etnisitelerle ne kadar çatışma yaşayacaklar, hepsini analiz ediyoruz” dedi. Türkiye’nin terörsüz bir bölge hedefine ulaşabilmesi için gereken adımları attığını ve siyasi süreçlerin de yakından takip edildiğini söyledi.

KIBRIS ADASI VE SIVIL RİSKLER

Kuzey Kıbrıs için mevcut durumda spesifik bir riskin olmadığını düşünen Bakan Fidan, Güney Kıbrıs’ta riskin de sınırlı olduğunu değerlendirdi.

GERGİNLİĞİ AZALTMA ÇABALARI

Bakanlık, çatışmalara ilişkin tüm ilgili taraflarla görüşmelerin sürdüğünü ve diplomatik çabaların yoğun bir şekilde devam ettiğini bildirdi. Sorunların çözümü için hem askeri hem de siyasi planda çalışmalar yürütüldüğünü ve uluslararası işbirlikleri yapıldığını açıkladı.

İRAN’DAN TÜRKİYE’YE OLABİLECEK GÖÇLER

Son olarak, İran’dan gerçekleşebilecek göç dalgalarına dair hazırlandıklarını belirten Bakan Fidan, “Halkımız müsterih olsun. Gerekli imkanlar ve planlamalar mevcut” diyerek, olası durumlara karşı önlemlerin alındığını vurguladı. Şu an için İran’dan Türkiye’ye yönelik herhangi bir çıkışın söz konusu olmadığını bildiren Fidan, aynı zamanda bölgede bulunan Türk vatandaşlarının durumunu da takip ettiklerini ifade etti.