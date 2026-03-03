Çekmeköy’de Öğretmen Fatma Nur Çelik İçin Tören Düzenlendi

Okulda trajik olay: Öğretmen bıçaklanarak hayatını kaybetti

Çekmeköy’deki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir öğrenci tarafından bıçaklanarak yaşamını yitiren öğretmen Fatma Nur Çelik için anma töreni gerçekleştirildi. Öğrencilerin, Çelik’in son derece sıcak ve sevecen bir kişi olduğuna dair ifadeleri dikkat çekti. Bir kız öğrenci, “Kimsenin böyle bir yapacağı aklımıza gelmezdi” diyerek, öğretmeninin çok iyi ve neşeli biri olduğunu belirtti.

SENDİKALARDAN GREV KARARI

44 yaşındaki Fatma Nur Çelik’in trajik ölümünün ardından eğitim alanında faaliyet gösteren sendikalar, İstanbul’da grev gerçekleştirme kararı aldıklarını duyurdu.