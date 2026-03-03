İstanbul’da Hafta Sonu Güneşli Hava Bekleniyor

İstanbul’da Hava Tahminleri Açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul için haftalık hava tahmin raporunu açıkladı. Bu verilere göre, hafta sonuna kadar şehirde güneşli bir hava hakim olacak. Öğle saatlerinde sıcaklıkların 12 derece civarında seyredeceği ve mevcut 10 derecenin üzerindeki ılıman havanın birkaç gün boyunca etkisini göstermeye devam edeceği bekleniyor.

YENİ HAFTADA KIŞ DEĞERLERİNE DÖNÜLÜYOR

Ancak şehrin sakinlerini önümüzdeki hafta sert bir sıcaklık düşüşü bekliyor. Hafta sonu itibarıyla İstanbul’a girecek olan yeni soğuk hava dalgasıyla birlikte termometreler hızla düşüş gösterecek. Gündüz sıcaklıklarının 6 dereceye kadar inmesi, akşam saatlerinde ise 3 dereceye kadar düşerek kış değerlerine dönüşmesi öngörülüyor.

YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Raporda dikkat çeken bir diğer husus ise yağış durumu oldu. Sıcaklıkların yarı yarıya düşmesi ve dondurucu soğukların hissedilmeye başlaması beklenmesine karşın, bu süreçte İstanbul genelinde herhangi bir yağış meydana gelmeyeceği bildirildi.