İran’dan El-Udeid Üssüne Yeni Saldırı Gerçekleştirildi

Daha önce İran tarafından hedef alınan Katar’daki El-Udeid Hava Üssü bir kez daha saldırıya uğradı. Bu saldırıda çok sayıda ABD askerinin yaşamını yitirdiği iddia ediliyor. Bölgedeki gelişmeler, savaşın gidişatıyla ilgili kaygıları artırıyor.

YENİ BİR FÜZE SALDIRISI BAŞLADI

Yarı resmi bir haber kaynağına göre, İran, bölgedeki ABD üsleri ve unsurlarını hedef alan yeni bir füze saldırısı dalgası başlattı.

HEDİFE ALINAN YERLER

Bu saldırılar çerçevesinde Katar’daki El-Udeid Üssü’nün yanı sıra, Bahreyn’in başkenti Manama’daki ABD askeri üssü ile Umman’daki Sultan Qaboos Limanı’nda bulunan bir Amerikan ticaret kompleksi hedef alındığı ifade edildi. Haberde, Manama ve Umman’ın Raysut Limanı çevresinde patlamaların meydana geldiği bilgisi yer aldı.

DUMANLAR YÜKSELİYOR

Ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Fujairah Petrol Sanayi Bölgesi’nin de vurulduğu ve bölgeden yoğun dumanların yükseldiği rapor edildi. Saldırılara ilişkin ABD ve diğer ülkelerden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran’a karşı yürütülen askeri operasyonlar sırasında yaşamını yitiren Amerikan askerlerinin sayısının 6’ya ulaştığını duyurdu.

ORTA DOĞU’DA ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimi arasında müzakerelerin sürmesine rağmen 28 Şubat’ta İran’a askeri saldırılar başlattı. İran ise, ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi bölgelerdeki hedeflerine karşı hava saldırılarıyla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında İran lideri ve birçok üst düzey yetkilinin yaşamını yitirdiği bilinirken, İran Kızılayı bombardımanlarda 787 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını açıkladı.