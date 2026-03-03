Orta Doğu’da Tırmanan Gerilim: Yeni Savunma Bakanı Öldürüldü

Orta Doğu’daki gerginlik sürüyor. Müzakerelerin devam etmesine rağmen, 28 Şubat’ta İsrail ve ABD, İran’a yönelik askeri operasyon başlattı. İran, buna karşılık olarak, İsrail’in yanı sıra ABD askerlerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi çeşitli hedeflere saldırılar düzenledi.

HAMANEY VE ÜST DÜZEY HİYERARŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ve ABD saldırılarında İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in de aralarında bulunduğu birçok üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

İRAN’DA CAN KAYBI ARTIYOR

Saldırılar sonucunda İran’da ölü sayısının 787’ye ulaştığı açıklandı. Hayatını kaybettiği ifade edilen Savunma Bakanı Aziz Emir Nasırzade’nin yerine yeni bir atama gerçekleştirildi.

SAVUNMA BAKANI MECİD EBNELEZA ATANDI

Yeni görevlendirmelerle birlikte, 48 saat öncesinde Savunma Bakanlığı görevine General Seyyid Mecid Ebneleza atandı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bu atamayı onayladı. Orta Doğu’da gelişmeler hız kazanmaya devam ediyor.

MECİD EBNELEZA’NIN ÖLDÜĞÜ DUYURULDU

Al Arabiya’nın, İran Devrim Muhafızları’na dayandırdığı habere göre, iki gün önce geçici olarak atanan Savunma Bakanı Mecid Ebneleza’nın öldüğü bilgisi geldi.