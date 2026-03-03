Orta Doğu’da Tırmanan Gerilimde Şok Görüntüler

Ortadoğu’da yükselen ABD-İsrail – İran gerilimi yeni bir krizin patlak vermesine neden oldu. İran’a yönelik gerçekleştirilen saldırıların ardından yaşanan misillemelerde, Kuveyt hava savunması tarafından yanlışlıkla üç adet ABD F-15E savaş uçağı vurularak “dost ateşi” olarak kaydedildi. Çölde düşen bir Amerikan pilotunun, Kuveytli bir sivil tarafından diz çökme durumuna getirilerek teslim alınması tüm dünyada geniş yankı buldu. Sosyal medyada yayılan görüntüler, Hollywood’da yaratılan “yenilmez pilot” algısının gerçek savaş koşullarıyla örtüşmediği şeklindeki yorumları beraberinde getirdi.

TARİHE GEÇEN ANLAR

Düşen uçağın pilotunun, elinde sopa tutan bir Kuveytli sivilin karşısında diz çökme anları kameralar tarafından kaydedildi.

HOLLYWOOD’UN GÜZELİĞİ KIRILDI

Olay, Hollywood’un ikonik “Top Gun” filmindeki “yenilmez pilot” imajıyla şaşırtıcı bir çelişki sergiledi. İddialara göre, Kuveytli siviller, düşen askerin ABD askeri olduğunu fark edince ortamda bir düzen sağlandı. Daha sonraki çekimlerde, pilotun bir aracın bagajına yerleştirilerek götürüldüğü görüldü. Hollywood’da Tom Cruise’un canlandırdığı Maverick karakteri, gökyüzünde hakim olan, asi ve her koşulda galip gelen bir pilot olarak yansıtılmıştı. Filmde düşman karşısında soğukkanlı kalabilen, kontrolünü kaybetmeyen ve daima kazanan bir imaj öne çıkmıştı. Ancak gerçek hayatta, benzer uçakların dost bir güç tarafından yanlışlıkla vurulması ve pilotların çölde teslim alınması, bambaşka bir gerçeklik örneği oluşturdu. Sosyal medya üzerinde ‘gerçekler Hollywood filmi gibi değil’ tarzındaki paylaşımlar ardı ardına yapıldı.

