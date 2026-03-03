Rusya Merkez Bankası, AB aleyhine Dava Açtı

Rusya, Ukrayna’ya yönelik gerçekleştirdiği saldırı sonrasında Avrupa’nın uyguladığı yaptırımlarla karşılaştı ve merkez bankalarında bulunan varlıkları donduruldu. Bu durumla başa çıkabilmek adına Rusya, kendi para birimine ve dost ülkelerine yönelme stratejisi izliyor. Avrupa Birliği Konseyi, en son 12 Aralık 2025 tarihinde Rus varlıklarının süresiz olarak dondurulmasına ilişkin kararın onaylandığını bildirmişti.

RUSYA DONDURULAN VARLIKLARINI GERİ İSTİYOR

Rusya Merkez Bankası, Avrupa Birliği aleyhine Avrupa Adalet Divanı’nda dondurulan varlıklarıyla ilgili dava açtığını duyurdu. Merkez Bankası’nın açıklamasında, AB’nin Rus varlıklarını “süresiz” olarak dondurması kararına dair bilgiler paylaşıldı.

RUSYA, AVRUPA ADALET DİVANI’NA BAŞVURDU

Açıklamada, bu kararın uluslararası antlaşmalar ve mülkiyet dokunulmazlığı gibi kavramları ihlal ettiğine dikkat çekildiği ve bu nedenle Lüksemburg’daki Avrupa Adalet Divanı’na karşı dava açıldığı belirtildi.

Banka, tartışmalı AB kararının birliğin üyeleri tarafından oy birliğiyle değil, çoğunluk oyuyla kabul edildiğini vurgulayarak, bu durumun usul ihlali oluşturduğunu ifade etti.

RUSYA ZARARININ KARŞILANMASINI TALEP EDİYOR

Rusya Merkez Bankası, dondurulan varlıklarından kaynaklanan zararın telafi edilmesi için Avrupa’daki bankalara karşı bir dava açtığını da açıkladı. Banka, Belçika merkezli Euroclear’dan 18,2 trilyon ruble (yaklaşık 235 milyar dolar) tazminat talep ediyor.