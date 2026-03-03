FETÖ’ye Yönelik 38 İlde Büyük Operasyon Gerçekleşti

Türkiye genelinde FETÖ terör örgütüne karşı duruş netleştirildi. Vatandaşların güvenliği için emniyet birimleri, sürdürülen mücadelelerini kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.

EMNİYETİN KARARLILIĞI

Son 12 yıldır devam eden FETÖ’ye karşı yapılan operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, son iki hafta içerisinde 38 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik polis baskınları gerçekleştirildiğini ve bu süreçte toplam 298 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Yapılan açıklamalara göre, yakalanan 298 şüpheliden 182’sinin tutuklandığı, 75’ine ise adli kontrol uygulandığı belirtildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “38 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik son 2 haftadır polislerimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 298 şüpheli yakalandı. FETÖ’nün ‘Güncel Yapılanması, Eğitim Yapılanması, Finans Yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanması ve Mahrem Yapılanmalar’ içerisinde yer alan, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan, ankesörlü telefonlarla örgüt üyeleriyle iletişimi sürdüren, yurt dışına yasa dışı yollardan çıkmaya çalışan, örgüt propagandası yapan ve maddi destek toplayan 298 şüpheli yakalandı” denildi.

DEVLETİN MÜCADELESİ SÜRECEK

Emniyet Müdürlüğü TEM ve KOM şubeleri tarafından yürütülen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan kişilerin de yakalandığı ifade edildi. “Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Daire Başkanlıklarımızı, Kahraman Polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz” şeklinde açıklama yapıldı.