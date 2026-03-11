Galatasaray’a UEFA’dan Önemli Gelir Akışı

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE GALATASARAY AVANTAJ YAKALADI

UEFA Champions League son 16 turu açılış maçında Galatasaray, kendi sahasında Liverpool’u 1-0 yenerek rövanş öncesinde kayda değer bir avantaj elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, lig aşamasında da aynı skorla geçtiği İngiliz temsilcisini bir kez daha mağlup etmeyi başardı ve çeyrek final için gözlerini İngiltere’deki karşılaşmaya çevirdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE ÖNE ÇIKAN PERFORMANS

Bu sezon doğrudan Devler Ligi’ne katılan Galatasaray, turnuva aşamasını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle tamamlayarak 20. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılılar, sadece sportif başarılarıyla değil, ayrıca elde ettikleri gelirlerle de dikkat çeken bir tablo ortaya koydu. UEFA’dan katılım bedeli olarak 18.62 milyon euro kazanan Galatasaray, lig aşamasındaki performansıyla 7 milyon euro ek kazanç sağladı.

YENİ GELİRLER BEKLENİYOR

Sıralama ödülü olarak 5.08 milyon euro elde eden Galatasaray, play-off turuna girmesi sayesinde kasasına 1 milyon euro daha koydu. Yayın havuzundan yaklaşık 8.4 milyon euro gelir sağlayan sarı-kırmızılı kulüp, UEFA katsayı priminden 2.4 milyon euro kazandı. Son 16 play-off turunda Juventus’u eleyerek dikkat çeken Galatasaray, bu başarı ile birlikte 11 milyon euroluk ilave gelirin sahibi oldu. Liverpool karşısında elde edilen bu galibiyet, sarı-kırmızılıların turu geçmesi halinde 12.5 milyon euro daha kazanmalarını sağlayabilir. Böyle bir senaryoda, Galatasaray’ın bu sezonki Şampiyonlar Ligi gelirlerinin toplamda 66 milyon euroya ulaşması bekleniyor.

YÜKSEK ÖDÜLLER YOLDA

Devler Ligi’nde ilerleyen turlarda dağıtılacak ödüller oldukça yüksek. Yarı finale kalan takımlar 15 milyon euro kazanırken, finalde mücadele eden ekipler 18.5 milyon euro kazanacak. Kupayı kazanan takım ise ayrıca 6.5 milyon euroluk şampiyonluk primine sahip olacak. Galatasaray’ın bu başarıda en büyük pay sahiplerinden biri olan Victor Osimhen, sarı-kırmızılılara 75 milyon euro bonservis bedeliyle dahil olmuştu. UEFA’dan alınan 53.5 milyon euroluk gelirle bu miktara oldukça yaklaşılmış durumda.