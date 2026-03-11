Yüksekova’da Leblebi İçinde Metal Cisim Şok Etti

yuksekova-da-leblebi-icinde-metal-cisim-sok-etti

Edinilen bilgilere göre, Yüksekova ilçe merkezindeki bir dükkândan leblebi satın alan Fethi Erci isimli vatandaş, ürünü evinde ikram hazırlığı yaparken inceledi. Leblebileri tabaklara boşaltan Erci’nin eşi, içlerinden birinde metal bir cisim olduğunu fark etti. Aile, detaylı incelemenin ardından metal parçanın leblebinin üretim ya da paketleme sürecinde girmiş olabileceğini düşündü.

GIDA GÜVENLİĞİNE DİKKAT!

Fethi Erci yaptığı açıklamada, alışveriş sonrasında karşılaştıkları bu beklenmedik durum nedeniyle endişe duyduklarını belirtti. “Çarşı merkezinden ev ihtiyaçlarımızı alırken çayın yanına ikramlık leblebi de aldım. Eşim servis hazırlığı yaparken dikkati sayesinde bu metal parçasını fark etti. Eğer gözden kaçmış olsaydı, şu an birimizin boğazına veya midesine inmiş olabilirdi. Büyük bir sağlık sorunu yaşanabilirdi. Lütfen herkes gıda ürünü alırken ve tüketirken çok dikkatli olsun” ifadelerini kullandı.

