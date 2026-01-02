Bakan Işıkhan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerini Artırdı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla engelli ve eski hükümlü bireylerin kendi işlerini kurmaları amacıyla sağlanan hibe desteklerinin artırıldığını duyurdu. Bakan Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, söz konusu destek tutarlarının güncellendiğini açıkladı.

ENGELLİ VATANDAŞA 735 BİN LİRA, HÜKÜMLÜ BİREYE 550 BİN LİRA

Yapılan güncellemeye göre, İŞKUR tarafından 2026 yılı 1. dönemi itibarıyla geçerli olacak şekilde; engelli vatandaşların kendi işlerini kurmaları için sağlanan hibe destek tutarı 735 bin liraya yükseltilirken, eski hükümlü bireylerin iş hayatına yeniden kazandırılması amacıyla verilen destek ise 550 bin lira olarak belirlenmiştir.

İSTİHDAM DESTEĞİ

Ayrıca, engelli bireylerin iş gücü piyasasında çalışma imkanlarının artırılması hedefiyle korumalı iş yerlerinin kapasitesini genişletmek amacıyla sağlanan kuruluş sermayesi desteği de 905 bin liraya çıkarılmıştır.

İSTİHDAMA VE ÜRETİME TAM DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Bakan Işıkhan, dezavantajlı grupların iş gücüne katılımını önemsediklerini vurgulayarak açıklamalarında, “Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımıza yönelik uyguladığımız hibe desteğini artırdık. Yeni yılda da istihdama ve üretime tam destek olmaya devam edeceğiz. Erişilebilir ve etkin hizmetlerimiz ile dezavantajlı grupların hem iş hayatına hem de sosyal hayata katılımını güçlendiriyoruz” ifadelerine yer verdi.

SON BAŞVURU TARİHİ 16 OCAK

Destek programına başvuruların bugün itibarıyla başladığını belirten Işıkhan, son başvuru tarihinin 16 Ocak olduğunu kaydetti. Vatandaşlar, başvurularını ve detaylı bilgiye ulaşma işlemlerini “iskur.gov.tr” ve “engelsiz.iskur.gov.tr” adreslerinden gerçekleştirebilecekler.