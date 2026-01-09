Bakan Işıkhan’ın En Düşük Emekli Aylığı Açıklaması

bakan-isikhan-in-en-dusuk-emekli-ayligi-aciklamasi

En düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseliyor. Çalışma Bakanı Işıkhan, bu konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, en düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarılması için hazırlanan kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulduğunu ifade etti.

MECLİS’E TEŞEKKÜR

Aktarılan bilgilere göre, ülkenin değerli emekçilerinin bu önemli adımından dolayı Meclis’e teşekkür eden Işıkhan, şu ifadeleri kullandı: “Değerli emeklilerimiz başta olmak üzere aziz milletimize en iyi hizmetleri sunabilmek için Sosyal Güvenlik bütçemizi daha da geliştirmek ve güçlendirmek adına yoğun şekilde çalışıyoruz.”

REFAH VE SOSYAL HAKLAR

Bakan Işıkhan, açıklamalarına devam ederek, “Önümüzdeki süreçte her bir vatandaşımızın refahını korumayı ve sosyal haklarını genişletmeyi sürdüreceğiz. Başımızın tacı emeklilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

