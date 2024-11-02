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Bakan Işıkhan: Türkiye’nin Zamanı Yoktur

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BEKA MÜCADELESİ KONUŞMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye’nin kaybedecek bir dakikası bile olmadığını belirtti. “Bir taraftan içeride bir taraftan dışarıda büyük bir beka mücadelesi veriyoruz.” şeklindeki ifadeleriyle, ülkenin güvenliği için süregelen çabaların önemini vurguladı. Bu açıklama, Türkiye’nin mevcut durumu ve ulusal güvenlik stratejileri üzerine yapılan değerlendirmelerde dikkat çekti.

GÜVENLİK VE SÜREKLİLİK VURGUSU

Bakan Işıkhan’ın mesajı, Türkiye’nin hem iç hem dış tehditlere karşı oldukça hassas olduğunu ve bu sebeple sürekli bir hazırlık içinde olunması gerektiğini ifade ediyor. Ülkenin bütün yönleriyle hazır olması gerektiği fikri, vatandaşların ve devletin iş birliği ile sağlanabileceğinin altını çiziyor.

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