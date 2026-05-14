Bakan Memişoğlu: Türkiye’de Hantavirüs Salgını Yok

Bakan Memişoğlu, canlı yayın programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu ve sorulara yanıt verdi. Hantavirüsle ilgili bir soru üzerine, Türkiye’nin özellikle Kovid-19 pandemisi dönemindeki sağlık sisteminin direncini ve kapasitesini dünya genelinde sergilediğini dile getirdi.

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMALARI ÖNEMLİ

Toplumun spekülasyonlara değil, Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamalara güvenmesini isteyen Memişoğlu, “Kovid-19 salgını sürecinde bunu en iyi şekilde yöneten ülkelerden biri olduysak, şu anda sağlık sistemimiz her türlü salgın da olsa, sağlıkla ilgili tehdit de olsa bunları önlemeye, takip etmeye muktedir bir sağlık sistemimiz ve insan gücümüzle her türlü takibi yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NDEN ALARM

Hantavirüs ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü’nün 2 Mayıs’ta bir gemide görülen ağır solunum hastalığına yönelik önlem alınması gerektiğine dair alarm verdiğini ve Türkiye’nin süreci ilk andan itibaren takip ettiğini belirtti. uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan 147 yolcunun temaslı olarak değerlendirildiğini, 8 yolcuda pulmoner hastalık görüldüğünü ve bunlardan 6’sının hantavirüs pozitif çıktığını aktardı.

TÜM EKİPLER KOORDİNASYON İÇİNDE

Memişoğlu, Türkiye’nin tüm ekipleriyle ve İspanya’daki büyükelçilikle koordineli çalıştığını belirterek, temaslı yolcuların ülkelerine gönderilip karantinaya alınmaları için düzenlemeler yapıldığını, gemiden daha önce ayrılan 2 Türk vatandaşının da tedbir amaçlı karantinaya alındığını ifade etti.

İZOLE ŞEKİLDE UÇUŞ DÜZENLENDİ

Gemideki 3 Türk vatandaşının Türkiye’ye ait uçakla izole bir şekilde getirildiğini hatırlatan Memişoğlu, “Gemiden indikleri andan itibaren kendi uçağımızla onları izole şekilde aldık ve şu anda da onları karantinaya almış durumdayız ve takip ediyoruz, testleri de negatif çıktı. 5 kişinin yaklaşık 42 günlük karantina ve izolasyon süreçleri devam ediyor. Her gün onları klinik anlamda arıyoruz, bir bulgusu olup olmadıklarını takip ediyor halk sağlığımız.” bilgisini paylaştı.

SALGIN RİSKİ YOK

Memişoğlu, “Hantavirüse ilişkin toplum müsterih olsun, şu anda böyle bir salgın riski veya bununla ilgili bilimsel dünyanın bize risklerin çok arttığı veya bu konuda risk olduğu konusunda bir bildirimi ve önerisi yok. Bizim bilimsel kurulumuz ve komisyonumuz da bu konuda bizleri bilgilendiriyorlar ve onların tavsiyeleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Şu anda böyle bir salgın riski yok.” açıklamasında bulundu.

HANTAVİRÜS HAKKINDA BİLGİLER

Hantavirüsün kemirgenler aracılığıyla sıvılarla ve dışkılarla bulaşan bir hastalık türü olduğunu ifade eden Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın yalnızca hantavirüsü değil, gribal enfeksiyonlara sebep olan virüsler başta olmak üzere tüm hastalıkları yakından takip ettiğini vurguladı.