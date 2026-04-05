Bakan Memişoğlu Türkiye’nin İlk Yerli Kanser İlacının Müjdesini Verdi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kanser tedavisi üzerine yürütülen çalışmaların Türkiye’nin bilimsel açıdan önemli bir aşamaya ulaştığını duyurdu. Bakan, Türkiye’de geliştirilmekte olan ilk yerli ilaç adayının faz 1 klinik araştırmalarının başarılı sonuçlar gösterdiğini aktardı. Memişoğlu, “Türkiye kendi laboratuvarında, hastanelerinde ve bilim insanlarıyla ilk defa bir molekülü ortaya çıkarma aşamasında. Faz 1 çalışmaları çok başarılı oldu” ifadelerini kullandı.

7,7 MİLYON KİŞİYE ÜCRETSİZ TARAMA

Bakan Memişoğlu, Türkiye’de meme, rahim ağzı ve bağırsak kanserlerine yönelik devam eden ücretsiz tarama programlarının yanı sıra, son bir yılda 7 milyon 700 bin kişinin tarama işlemlerinden yararlandığını belirtti. Bu çalışmaların aile hekimlikleri ile sağlıklı hayat merkezleri koordinasyonunda gerçekleştirildiğini vurguladı.

Taramalardan elde edilen verilere göre, 276 bin kişinin şüpheli olarak değerlendirildiğini ve bu kişilerden 28 bininde erken kanser bulgularına rastlandığını kaydeden Memişoğlu, bu sayede binlerce vatandaşın erken tanı ile tedaviye erişim sağladığının altını çizdi.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIYOR

Kanserde erken teşhisin kritik olduğu konusunda farkındalık yaratan Memişoğlu, “Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. 40 yaş üzerindeki vatandaşlarımız ücretsiz tarama hizmetlerinden faydalanabilir” şeklinde konuştu. Türkiye’de yapay zeka destekli tanı sistemlerinin etkin bir şekilde kullanıldığını da belirten Bakan, sağlık altyapısının dünya standartlarının çok üzerinde olduğunu ifade etti.

HEDEF: DÜNYAYA YERLİ İLAÇ

Memişoğlu, Boğaziçi Üniversitesi öncülüğünde geliştirilen molekülün faz 2 ve faz 3 çalışmalarının da başarılı bir şekilde tamamlanması durumunda, Türkiye’nin kendi geliştirdiği ilk kanser ilacını dünya sağlık sistemine kazandırma hedefine ulaşacağını bildirdi.

Bu çalışmada yer alan kurumların arasında Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Hastanesi, Koç Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi bulunurken, projede Prof. Dr. Rana Sanyal’ın önemli bir role sahip olduğu aktarılmıştır.

YAN ETKİLERİ AZALTAN YENİ TEKNOLOJİ

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rana Sanyal, geliştirilen teknolojinin ilacı doğrudan tümör hücresine yönlendirdiğini aktararak, bu sayede yan etkilerin azaltıldığını ve tedavi etkinliğinin artırıldığını ifade etti. Çalışmanın TÜBİTAK ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleştirildiği vurgulandı.